CHP’li Burhan Kuzu’dan ‘Hukuk var mı yok mu’ tartışmasına ilginç yorum

CNN Türk ekranında yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan AKP'li Burhan Kuzu izleyenleri şoke eden bir açıklama yaptı. Burhan Kuzu'nun, ''Yargıcın herhangi bir makam tarafından atanması o makama teslim olması ve onun emrine girmesi anlamına gelmez'' şeklindeki görüşünü yorumlayan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek; '' Eğer hukuk devletiyseniz evet Sayın Kuzu'nun dediğine katılırım'' şeklinde cevapladı. Ardından Ahmet Hakan'ın, ''Hukuk devleti değil miyiz?'' şeklindeki sorusuna CHP'li vekil Muharrem Erkek; ''Değiliz tabi'' şeklinde cevap verirken Burhan Kuzu ise; ''Belki idari anlamda yok ama öyle demeyelim'' şeklinde bir cevap vererek izleyenleri şoke etti.

CNN Türk ekranında yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan AKP'li Burhan Kuzu izleyenleri şoke eden bir açıklama yaptı. Burhan Kuzu'nun, ''Yargıcın herhangi bir makam tarafından atanması o makama teslim olması ve onun emrine girmesi anlamına gelmez'' şeklindeki görüşünü yorumlayan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek; '' Eğer hukuk devletiyseniz evet Sayın Kuzu'nun dediğine katılırım'' şeklinde cevapladı. Ardından Ahmet Hakan'ın, ''Hukuk devleti değil miyiz?'' şeklindeki sorusuna CHP'li vekil Muharrem Erkek; ''Değiliz tabi'' şeklinde cevap verirken Burhan Kuzu ise; ''Belki idari anlamda yok ama öyle demeyelim'' şeklinde bir cevap vererek izleyenleri şoke etti.

CHP’li Muharrem Erkek ve AKP’li Burhan Kuzu, katıldıkları canlı yayında 16 Nisan’da yapılacak olan Başkanlık Anayasa’sı referandumuna ilişkin kritik noktaları tartıştılar. CNN Türk’te Tarafsız Bölge programında CHP’li Muharrem Erkek ve AKP’li Burhan Kuzu, Başkanlık Anayasa’sını tartıştı. Programın bir bölümünde, Cumhurbaşkanı’nın yargıda etkisi olacak mı? Yargı nasıl belirlenecek sorusu tartışılırken, CHP’li Muharrem Erkek, atanacak olan yargıçların bağımsız olmayacağını ifade etti.

Bunun ardından konuya giren programın moderatörü Ahmet Hakan bir örnek vererek, ‘Anayasa mahkemesine Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan atama yaptı fakat, onların istemediği kararlar da verildi. Yani herhangi bir yargıcın bir makam tarafından atanması, yargıcın o makamın emrine girmesi anlamına gelmiyor diyor Burhan Hocam’ dedi.

Bunun üzerine cevap veren CHP’li Muharrem Erkek de, ‘Hukuk devletiyseniz evet, Sayın Kuzu’nun dediğine katılırım” dedi.

Burhan Kuzu ise, CHP’li Erkek’in bu sözlerine karşılık olarak, ‘Hukuk devleti değiliz’ demek olur mu ya. Belki idari anlamda hukuk yok ama hukuk devleti değiliz diyemeyiz, ayıp olur” ifadelerini kullandı.