CHP’li Cankurtaran: Bahçeli, Erdoğan’ın ‘Türk demiyoruz’ açıklamasına niye susuyor?

CHP İlçe Başkanlığı’nın organizasyonunda Sultangazi’de dağıtılan “Hayır Pilavı”na vatandaşların ilgisi büyük oldu. Etkinliğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran daha önce olduğu gibi yine eline kepçeyi aldı ve vatandaşlara pilavı bizzat kendisi dağıttı. Vatandaşlarla bire bir görüşmeler yaparak neden hayır denilmesi gerektiğini anlatan Cankurtaran, gündeme dair değerlendirmelerde de bulundu.

“HÜKÜMET YURTDIŞI OYLARINA GÜVENMESİN, SÜRPRİZ YAŞAYABİLİR”

“BU TEK MİLLETİN BİR ADI YOK MU BAHÇELİ BİLİYORSA SÖYLESİN”

Cankurtaran, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye şöyle seslendi: “Sayın Bahçeli, daha önce şiddetle karşı çıktığı Başkanlığa destek verme nedenlerinden birini de Türklüğün bekası olarak açıklamıştı. Bahçeli, Türklüğün bekası için Başkanlığa destek olduğunu söylüyor ancak uğruna kendi tabanıyla ters düştüğü Erdoğan ise ‘Türk demiyoruz, Kürt demiyoruz. Tek millet diyoruz’ diyor. Sayın Bahçeli bu açıklamaya neden susuyor. Oysa Türk de vardır, Kürt de vardır. Diğer halkların hepsi de vardır. Biz zaten bunların hepsine birden Türk milleti diyoruz. Sayın Erdoğan’ın bahsettiği o tek milletin bir adı yok mu Bahçeli biliyorsa söylesin. Şahsen biz merak ediyoruz.”

“BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDE KAÇINILMAZ SON DİKTATÖRLÜKTÜR”Son günlerde Başkanlıkla yönetilen Venezuella ve Paraguay’da yaşanan olaylara değinen Cankurtaran, “Venezuella’daki Başkan’ın denetimindeki yargı, muhalefetin çoğunlukta olduğu Meclis’in yasama görevini iptal ettirmeye çalıştı. Paraguay da ise Başkan, Anayasa değişikliği ile görev süresini uzattırmaya çalıştı. Her iki ülkede de halk sokaklara döküldü. Her zaman dediğimiz gibi Başkanlık sistemlerinde kaçınılmaz son diktatörlüktür. ABD ve bir iki ülke dışında uygulandığı her ülkede böyle oldu. Başkanlık demek kaos, yoksulluk demektir. Referanduma günler kala bu ülkelerin halkları bizim de Başkanlığı oylayacağımızı duysa kesin ‘Biz yandık bari siz yanmayın’ diyeceklerdir” dedi.

Geçen haftasonu Almanya’ya iki günlük bir referandum çalışmasına gittiğini hatırlatan Cankurtaran, “Orada işler yandaş medyanın anlattığı gibi değil. Gurbetçilerimiz hükümetin sırf Türkiye’de oylarını arttırmak için izlediği gerilim politikasından son derece rahatsızlar. AK Parti yetkililerinin sorumsuz açıklamalarından sonra Alman dostlarının kendilerine karşı temkinli ve soğuk davranışlarından huzursuz olmuşlar. Türkiye’de toplumu geren AK Parti’nin gerilim politikası gurbetçilerle Alman komşularının da arasını açtı. Bu nedenle hükümet ‘Ortalığı gerdik, kesin patlama yaparız’ diyerek yurtdışı oylarına güvenmesin, sürpriz yaşayabilir. Gurbetçilerimizden sağlam bir gerilime hayır cevabını alacaklar” diye konuştu.

