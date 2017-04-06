CHP’li Cankurtaran’dan kadınlara ‘hayır’ ziyareti

Referandum kapsamında ev ziyaretleri yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, getirilmek istenen sistemin 'zararlarını' kadınlara eşleri üzerinden anlattı. Cankurtaran “Bir ailede bile önemli bir karar alınırken ortak bir görüşe varılır ya da eşlerin birbirinden haberi olur. Önerdikleri sistemde kararları bir kişi alsın ancak denetlenemesin isteniyor" diye konuştu.

CHP, referandum kapsamında sokak çalışmalarının yanı sıra ev ziyaretlerini de sürdürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, gündüz sokaklardaki çalışmalara katıldıktan sonra akşam saatlerinde de ev ziyaretlerine ağırlık veriyor. Birkaç gün içinde Eyüp ve Sarıyer ilçesinde farklı noktalarda çok sayıda ev ziyareti gerçekleştiren Cankurtaran'ı dinlemek için kimi evlerde aynı sokakta oturan çok sayıda kadının da toplandığı görüldü. Referandumda oylanacak teklif hakkında kadınları bilgilendirerek, hayır denilmesi çağrısı yapan Cankurtaran'ın gündeminde ilk olarak hayat pahalılığı ve işsizlik vardı.

“HAYIR ÇIKARSA KOLTUĞU DA KAYBETMEYELİM DİYE ÇALIŞIRLAR”

Hayat pahalılığının cepleri yaktığını belirten Cankurtaran, “İnsanlar geçim sıkıntısına, işsizliğe çare bulunmasını istiyor. 15 yıldır iktidardalar. Ne istediler de olmadı? Şimdi diyorlar ki başkanlık gelsin ondan sonra ekonomi düzelir. Her seçimden önce aynısını söylediler her seferinde hayat pahalılığı, işsizlik daha da arttı. Yarın başkanlık gelsin o zaman da derler ki ‘Sultanlık gelsin o zaman ekonomi daha iyi olur'. Ancak halk olarak güçlü bir hayır derseniz o zaman durumun ciddiyetini anlarlar, bu halk artık bahaneye kanmıyor, iyi çalışmazsak olan koltuğu da kaybederiz derler ve çalışmaya başlarlar. Yoksa bu halk ne desek inanıyor der bildiklerini okurlar” dedi.

“GETİRİLMEK İSTENEN BAŞKANLIK SİSTEMİ AİLE KAVRAMINA BİLE TERS”

Cankurtaran, getirilmek istenen Başkanlık sisteminin aile birliğine bile ters olduğunu belirterek, “Bir ailede bile önemli bir karar alınırken ortak bir görüşe varılır ya da eşlerin birbirinden haberi olur. Önerdikleri sistemde kararları bir kişi alsın ancak denetlenemesin isteniyor. Deniyor ki biz 5 yıl boyunca ne yaparsak yapalım bize karışmayın. İyi de ülkenin altını üstüne getirirsen ne olacak? Böyle bir şey olur mu size soruyorum?” şeklinde konuştu.

“PARTİLİ CUMHURBAŞKANI KENDİSİNE OY VERMEYENLERİ DIŞLAYACAK”

Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olduğunu ve halkın tamamını temsil ettiğini belirten Cankurtaran,“Tarafsız Cumhurbaşkanı gidecek, bütün gücü elinde tutan partili Cumhurbaşkanı gelecek. Kendisine oy vermeyenleri dışlayacak. Tarafsız olmayan Cumhurbaşkanı, evlat ayrımı yapan babaya benzer. Evlat ayrımı ne kadar çirkinse partili cumhurbaşkanı da o kadar yanlış. Buna izin verecek misiniz?” diye konuştu.