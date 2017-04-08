CHP’li Canpolat, TRT’nin adaletsizliğini yüzlerine vurdu

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, TRT canlı yayınında, “Sizin kurumunuzda 1-20 Mart tarihleri arasında AKP’ye 3 bin 816 dakika ayrılmış CHP’ye 194 dakika. Böyle bir adaletsizlikle seçime gidiyoruz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, TRT Haber'de Satır Başı isimli programa katıldı. Cemal Canpolat, medyada hayıra ambargo uygulandığına, evetin ise devletin imkânlarını kullanarak propaganda yaptığına dikkat çekti. Canpolat, “13 aydır ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanıyım. İlk kez TRT'ye çıkıyorum” dedi

‘TARAFSIZ BİR KURUM BİLE TARAFLI DAVRANIYOR’

Cemal Canpolat, medyanın neredeyse tamamında uygulanan ambargoya dikkat çekerek rakamlarla TRT'nin uyguladığı yanlı yayın politikasını gözler önüne serdi. Canpolat şunları söyledi: Bütün imkansızlıklara rağmen yaptığımız araştırmalarda yüzde 54-55 hayır gözüküyor. Ama evet diyenlerin bir kısmının da hayır diyeceğini görüyoruz. Mesela bizim İstanbul'da 50 bin arkadaşımız sahada çalışıyor. Çünkü biz medyada yokuz. 13 aydır ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanıyım.

İlk kez TRT'ye çıkıyorum. Mesela sizin kurumunuzda 1-20 Mart tarihleri arasında Adalet ve Kalkınma Partisine 3 bin 816 dakika ayrılmış. Cumhuriyet Halk Partisi 194 dakika. Şimdi böyle bir adaletsizlikle seçime gidiyoruz. Sadece sizin kanalınızda değil, büyük medyada da böyle. Havuz medyasını hiç söylemiyorum. Ama burası devlet kurumudur. Herkesin vergileriyle kurulan tarafsız bir kurumdur. Tarafsız bir kurum bile böyle taraflı bir kampanya yürütüyor” dedi.