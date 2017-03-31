CHP’li Didem Engin: Cumhurbaşkanı partili olursa adalet sistemimiz içten içe kısa sürede çürüyecek

Sosyal medya hesabından referandum süreciyle ilgili hazırladığı 3. videoyu paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, 16 Nisan referandumunda evet çıkması durumunda adalet sistemimizin tümden siyasileşeceği uyarısında bulunarak "Güzel ülkemizi sonu belirsiz bir kaosa sürüklememek için 16 Nisan'da HAYIR diyelim" dedi.

Sosyal medya hesabından referandum süreciyle ilgili hazırladığı 3. videoyu paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, 16 Nisan referandumunda evet çıkması durumunda adalet sistemimizin tümden siyasileşeceği uyarısında bulunarak "Güzel ülkemizi sonu belirsiz bir kaosa sürüklememek için 16 Nisan'da HAYIR diyelim" dedi.

16 Nisan referandumunda evet çıkarsa adalet sistemimizi istediği gibi düzenleyecek partili bir Cumhurbaşkanı’nın olacağı uyarısında bulunan Didem ENGİN, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyelerini artık partili Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceğini söyleyerek “Yani adalet sistemimiz tümden siyasileşecek ve içten içe kısa sürede çürüyecek” dedi.

DEVLET DÜZENİ KURULAMAZ, CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ DE OLAMAZ!

“Adalet sistemi siyasileşirse devlet düzeni kurulamaz” diyen Didem ENGİN, “Devlet düzeninin olmadığı yerde can ve mal güvenliğimiz de olamaz. Adalet sistemi siyasileşirse yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti olmaz, iç ve dış yatırımlar durur, işsizlik her geçen gün daha da artar” diyerek Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olmak yerine partili olmasının devlet düzenine ve ekonomiye olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Didem ENGİN konuşmasını “Güzel ülkemizi sonu belirsiz bir kaosa sürüklememek için 16 Nisan’da HAYIR diyelim” çağrısı ile sonlandırdı.