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CHP’li Elif Doğan Türkmen, Zana’nın odasını istedi onay çıkmadı

1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası sonrası Başkanlık Divanı'ndan istifa etmek zorunda kalan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in odasını boşalttıktan sonra HDP'li Leyla Zana'nın odasına geçmek istediği ortaya çıktı. Zana'nın odası ise çeşityi gerekçeler sunularak Türkmen'e verilmedi.
07:5910 Şubat 2017
Gündem
CHP’li Elif Doğan Türkmen, Zana’nın odasını istedi onay çıkmadı
1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası sonrası Başkanlık Divanı'ndan istifa etmek zorunda kalan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in odasını boşalttıktan sonra HDP'li Leyla Zana'nın odasına geçmek istediği ortaya çıktı. Zana'nın odası ise çeşityi gerekçeler sunularak Türkmen'e verilmedi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği görevinden, 13 ayda 1.2 milyon TL'yi bulan haberleşme faturası nedeniyle istifa etmek zorunda kalan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, odasını boşaltmaya hazırlanıyor.
Habertürk Gazetesi’nden Saliha Çolak’ın haberine göre, Türkmen, Meclis kayıtlarında boş görünen HDP Milletvekili Leyla Zana'ya ait odayı talep etti. Ancak, Zana'nın odası Türkmen'e verilmedi. Odaya, Zana'nın adresi olarak görünmesi nedeniyle sıkça mahkeme tebligatı geldiği belirtildi. Mahkeme celbinin “Adresinde bulunamadı” denilerek geri çevrildiği, tebligatların kapıya asılmasının kötü bir görüntü yaratması nedeniyle odanın kayıtlarda “boş” gösterilmeye başlandığı ifade edildi. Meclis Başkanlığı, oda krizini çözmek için CHP'nin Türkmen'in yerine yapacağı yeni kâtip üye seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. Türkmen, yerine seçilecek CHP'li vekilin odasına taşınacak.

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