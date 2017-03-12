CHP’li Erdem: Anayasa paketini FETÖ hazırladı

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Anayasa değişikliği paketinin, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından hazırlandığını ve onaylanması durumda örgütün Türkiye'yi 4 saatte ele geçirebileceğini öne sürdü.

Eren Erdem, Gaziantep’te partisinin İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen ‘Neye evet, neden hayır’ konulu panele katıldı.

Panelde konuşan Eren Erdem, FETÖ/PDY yapılanmasına mensup elemanların devlet kurumlarında hala görev başında olduğunu ileri sürdü. Erdem, Anayasa değişiklik paketinin de FETÖ/PDY tarafından hazırlandığı iddiasında bulunarak, şunları söyledi:

“Bütün FETÖ yapılanması, devlet kurumlarında görevi başındadır. Bunlar, Türkiye’nin bağırsaklarının temizlenmesi için fırsat olan FETÖ davasını sulandırıyorlar. FETÖ ile alakası olmayan insanları öne sürüp, etrafa bu dava boş dava diyorlar. Buradan çok net söylüyorum; bu yeni Anayasa paketini FETÖ hazırladı. Yeni anayasada hesap şu; yasama, yürütme, yargı bur kişiye bağlanacak. O kişiyi esir aldığın an, devlet tekrar senindir. 40 yılda parlamenter sisteme sızmış bir yapı bu sistem gelirse 4 saatte devleti ele geçirir. Eğer parlamentoda gurubu bulunan partilerin liderleri ile televizyonda bir tartışma programına çıkamaya yüreğiniz yoksa, sokağa çıkıp halka da anlatmayın.”

DHA