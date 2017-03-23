CHP’li gence Erdoğan’a hakaret tutuklaması

Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran "Hayır Nedir?" videosunun ardından karalama kampanyasına maruz kalarak, hedef haline getirilen Ali Gül'ün önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, dün bir tutuklama haberi daha geldi.

Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran "Hayır Nedir?" videosunun ardından karalama kampanyasına maruz kalarak, hedef haline getirilen Ali Gül'ün önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, dün bir tutuklama haberi daha geldi.

CHP Antalya Gençlik Kolları üyesi ve Kozmopolitik internet sitesi yazarı Cem Özgür Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Tutuklama haberi üzerine sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, “Dün Güçlü Meclis Platformundan yoldaşımız Ali Gül tutuklandı. Bugün ise Yoldaşımız Cem Özgür Yaman Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile tutuklandı. Gençlerden korkan bir düzen yıkılmaya mahkumdur” diye yazdı.