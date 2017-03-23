CHP’li gence Erdoğan’a hakaret tutuklaması

CHP Antalya Gençlik Kolları üyesi ve Kozmopolitik internet sitesi yazarı Cem Özgür Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Tutuklama haberi üzerine sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, “Dün Güçlü Meclis Platformundan yoldaşımız Ali Gül tutuklandı. Bugün ise Yoldaşımız Cem Özgür Yaman Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile tutuklandı. Gençlerden korkan bir düzen yıkılmaya mahkumdur” diye yazdı.