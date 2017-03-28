CHP’li Gök: Cumhurbaşkanı ‘hayır’ standını ziyaret ederek bugün hayırlı bir iş yapmıştır

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayır' çadırını ziyaretine ilişkin "Cumhurbaşkanı'nın bugün 'hayır' standını ziyaret etmesinden büyük bir memnuniyet duydum. Cumhurbaşkanı, sonunda 'hayır' kampanyasına katılanların terörle bir ilgisi olmadığını anlamış bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı bugün hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gök, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da ‘hayır’ çadırına ziyarette bulunmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayan CHP’li Gök, “Öncelikle Cumhurbaşkanı’nın bugün ‘hayır’ standını ziyaret etmesinden büyük bir memnuniyet duydum. Cumhurbaşkanı, sonunda ‘hayır’ kampanyasına katılanların terörle bir ilgisi olmadığını anlamış bulunmaktadır. Ve ‘hayır’ ya da ‘evet’ veren de ülkenin eşit yurttaşlarıdır. Cumhurbaşkanı’nın bu görüşe uzun zamandan beri ‘hayır diyenler teröristlerle iş birliği yapıyor’ sözünden bugün bir ‘hayır’ standını ziyaret aşamasına gelmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı bugün hayırlı bir iş yapmıştır” diye konuştu.

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“ATATÜRK ANAYASA TEKLİFİNİ GÖRSEYDİ ELİNİN TERSİYLE İTER ‘HADİ ORADAN’ DERDİ”

Anayasa değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Atatürk yaşasaydı ‘evet’ derdi” sözlerinin hatırlatılması üzerine CHP Grup Başkanvekili Gök, şunları söyledi:

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“Bu Cumhurbaşkanı tarihine hakim değil. Başbakanlık, sadrazamlık bizim geçmişimizde olan bir müessese. Gensoru, Osmanlı’da var. Atatürk bunları korumuş. Sistemin içerisine yerleştirmiş, reddetmemiş. Bir meclisi korumayı başarabilmiş bir lider. Cumhuriyetin kurulmasında, 1876’dan gelen bu değerler var. Hani tarihiniz vardı? Hani tarihinize sahip çıkardınız? Atatürk sahip çıkıyor tarihe. Atatürk buna asla ‘evet’ demezdi. Atatürk, Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığın birleştirilmesine karşı olan bir liderdir. Atatürk istese yapabileceği konumda ve güçteyken bunu elinin tersiyle itmiştir. Tam 87 yıl sonra sizin bunu dayatmanız Atatürk’e karşı büyük bir haksızlıktır. Atatürk, bugün bu anayasa teklifini görme olanağı bulsaydı, elinin tersiyle iter ve ‘Hadi oradan, işinize bakın’ derdi”

DHA