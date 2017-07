CHP’li Gök’ten İstanbul Valisi’ne: 15 milyonluk bir kentin valisisin, kendine gel

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, partisinin Maltepe'deki 'Adalet Mitingi'ne katılım sayısını 175 bin olarak açıklayan İstanbul Valiliği'ni eleştirerek, "Kıskananlar çatlasın. Herhalde İstanbul Valisi, İstanbul'un nüfusunun 500 bin olduğunu düşünüyor. Kendine gel Sayın Vali'm, 15 milyonluk bir kentin valisisin. Böyle bir akılla İstanbul'u yönetiyorsan vay halimize" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gök, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinin ‘Adalet Yürüyüşü’nün Türk siyaset tarihine geçtiğini söyleyen CHP’li Gök, şöyle konuştu:

“Dünya siyaset tarihine geçen bir yürüyüşü sonlandırdık. İlk gününden final gününe kadar yakın bir şekilde izlenildi. Bu yürüyüş hak, adalet arama yürüyüşü olarak başladı. Maltepe’deki miting alanında milyonlarca yurttaşla kucaklaştı. Bu yürüyüş iktidar partisinin dikkatle değerlendirmesi ve gerekli dersleri aması gereken bir yürüyüştür. Kıskananlar çatlasın. Yürüyüşümüzü başından beri algısız kılmaya çalışanlara karşı bu yürüyüş iktidarı, cumhurbaşkanını bir kenara koymuştur. Yürüyüşün kendisi bizatihi başlı başına gündem oluşturmuştur. Kimler için yürüdük? Cinsel tacize uğrayan çocuklarımız için adalet, şiddet gören kadınlarımız için yürüdük, OHAL’in mağdur ettiği haksız yere işten atılanlar için yürüdük. Yürüyüşümüz içinde hakkını alamayan çiftçiler, sigortasını yatıramayan esnaflar vardı. Öylesine bir yürüyüş oldu ki sağ düşünceden sol düşünceye kadar toplumun her kesimi adalet için yürüdüler. Adalet kutsal bir kavram. Adaletin olmadığı bir toplumun huzuru olmaz. Pek çok AKP’li kardeşimiz, MHP’nin büyük ölçüde tabanı yürüyüşümüzü destekledi. Yürüyüş boyunca bizi koruyan asker ve polisimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu yürüyüş bir son değildir. Bu yürüyüş amacı hak hukuk adalettir. Bunlar içinde davranırsa iktidar partisi bir sorun olmaz, ama ak hukuk karşısında davranırsa karşısında milyonlar var. Bu toplum her türlü anayasal hakkını kullanarak iktidarın hak hukuk adalet içinde kalmanın temin edecek her türlü davranışı sergileyecektir”

“İSTANBUL VALİSİ, İSTANBUL’UN NÜFUSUNUN 500 BİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR”

İstanbul Valiliği’nin ‘Adalet Mitingi’ne katılanların sayısını 175 bin olarak açıklamasını eleştiren CHP’li Gök, “Devlet aklı mitinge katılım sayısını 175 bin olarak veren vali, iktidara yaranmak için bu kadar alçalmaya kendini komik duruma düşürmeye ne gerek vardı. Herhalde İstanbul Valisi, İstanbul’un nüfusunun 500 bin olduğunu düşünüyor. Kendine gel Sayın Vali’m, 15 milyonluk bir kentin valisisin. Böyle bir akılla İstanbul’u yönetiyorsan vay halimize. Devletin kokuşmuşluğuna bakın çürümüşlüğüne bakın. Yandaş bürokrat yaratma yarışına girmiş iktidar sayesinde. AK Parti genel başkan yardımcısı, Maltepe miting alanının 2,5 milyon kişi kapasiteli olduğunu söyledi. Bir o kadar kişi de miting alanına giremedi. Önemli olan mitingleri yarıştırmak değil 25 gün süren yürüyüşü ve sondaki finali sağlıklı değerlendiremiyorsanız ülkeyi yönetme ekinden uzaklaşmışsınız demektir. Bu yürüyüş siyasi tarihe geçmiştir. Yürüyüşümüzü küçümseyenlere hodri meydan. Sizde bizim yürüyüşümüzü geçen bir yürüyüş yapın görelim” diye konuştu.

“MHP, İKTİDAR PARTİSİYLE KOL KOLA NEYİN SESİNİ KESMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ?”

AKP ve MHP’nin üzerinde anlaştığı iç tüzük değişikliği teklifindeki maddeleri de değerlendiren CHP’li Gök, şunları söyledi:

“İktidarı uyarıyorum. Kaş yapayım derken göz çıkaracaksınız. İktidar partisini bir derece anlamak mümkün ama MHP’yi anlamak asla mümkün değil. Bir muhalefet partisinin kendi sürelerini kısaltacağı anlayıştan feragat eden anlayışla gelmesi bir siyasi partinin iflasıdır. MHP iktidar partisiyle kol kola neyin sesini kesmeye çalışıyorsunuz. MHP siz nesiniz. Bundan feragat edince elinize ne geçiyor. İktidar partisine bu kadar yanaşmak ne anlama geliyor. MHP’nin üst yönetimini kast ediyorum. Üst yönetimi anlamak mümkün değildir. Bir iktidar partisine bu kadar yaslanmak konuşma sürelerinden vazgeçmek muhalefet partisinin işi midir? AKP ile bu yan yana durmanın size ne faydası olacak. Kalkın cesurca onuşun sorgulayın. Grup önerileri gibi meclis iç tüzüğünün hazırlanma gerekçesi de yanlıştı. İç tüzük değişikliği gerekçesinde yoklamaları sınırlandırmak istiyorlar. Neden çekiniyorsunuz iktidar partisi. İç tüzük değişikliğinde Meclis başkanının giydiği giysiye bu kadar takılmanın ne anlamı vardır. İç tüzük değişikliği buna mı indirgenmelidir. Hepsinde böyle bir tablo vardır. Niye oynuyorsunuz bunlarla. Bunların hepsi bir hesaplaşma. Meclis başkanına süre veriyorum burada frakla uğraşacağına kulisimizden kaldırdığın Atatürk resmini açman için sizi uyarıyorum. Frakla uğraşma Atatürk’ü yerine as. Onların boyama bahanesiyle kaldırdığı resmi saklıyor bize vermiyorlar. Meclis başkanı frakla uğraşma bak Atatürk’ün yeri boş bununla uğraş”