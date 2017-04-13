CHP’li Gök’ten tadilat yorumu: Dehşet içindeyim

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın bahsettiği 'tadilat' çalışmalarını yerinde görüntüledi. Özellikle kulislerde gördüğü yıkımı 'dehşet içindeyim' sözleriyle ifade eden Gök, "TBMM'de 15 Temmuz'da verilen zarar kadar zarar vermişler" dedi.

Yeni anayasa taslağında 550 vekilin 600’e çıkarılmasının öngörülmesinin tartışmaları sürerken TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan önceki gün ‘Meclis binası artık yetersiz’ açıklaması geldi. İstanbul’daki bir açılışta konuşan Kahraman “Şimdi Meclis’te bir tadilata girdik. Yeniden inşa etmiyoruz, yeniden inşa edeceğiz de eski binaya dokunmadan, ihtiyaca yetmiyor Meclis binası” dedi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise Sözcü’ye yaptığı açıklamada AKP’li TBMM Başkanı’nın Başkanlık divanından sadece “boya, badana ve yeni ışıklandırma sistemi” kurulması için yetki aldığını, ancak TBMM’ye gittiğinde, yapılanın bunun çok ötesinde olduğunu gördüğünü söyledi.

“KULİSLERDEKİ MOZAİKLER SÖKÜLMÜŞ”

Daha önce boyanmış olan yerlerin yeniden boyandığını, ancak en çok dikkat çekici unsurun kulislerdeki mozaiklerin sökülmesi olduğunu söyleyen Gök, yapılanları görünce TBMM Genel Sekreteri’yle görüştüğünü, ve çalışmanın durdurulmasını istediğini anlattı. Ancak Gök’ün uyarılarına rağmen TBMM’de “tadilat” adı altındaki “yıkım” devam ediyor. Gök, tadilatın TBMM’nin tarihi projesine uygun olup olmadığı konusunda da ciddi soru işaretleri bulunduğunu söyledi.

GÖRDÜKLERİNİ VİDEOYA ÇEKİP PAYLAŞTI

Gök, TBMM’de gördüklerini görüntüleyip, sosyal medya hesabından da paylaştı. CHP Grup Başkan Vekili, TBMM Başkanlığı’na da “bu kaça mal oluyor? Niçin yapılıyor? Mozaiklerin kırılması neyin nesidir?” sorularını yöneltti.