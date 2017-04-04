CHP’li Gürsel Tekin’den ‘demokrasi’ isyanı

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin: Evetçi kaymakama 'fikir özgürlüğü' diye ceza yok. Evet mitingine katılmayan muhtarın yerine kayyum atandı.

“Evet” için propaganda yapan kaymakam hakkında “fikir özgürlüğü” kapsamına işlem yapılmadı. “Hayır” diyen muhtar hakkında soruşturma açıldı, yerine kayyum atandı. 16 Nisan referandumu öncesinde bu uygulamaya ‘çifte standart’ diye isyan eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP’ye “bir daha milli iradeyi ağzınıza almayın” diye seslendi.

Tekin, Sözcü’ye yaptığı açıklamada Uluğbey İlçesi Kaymakamı Ahmet Solmaz’ın “evet” kampanyası yapması konusunda CHP’li Mahmut Tanal’ın suç duyurusunda bulunduğunu, ancak savcılığın Solmaz’ın kampanyasını “fikir özgürlüğüne” dahil ederek, soruşturma açmadığını hatırlattı. Buna karşılık, Manisa’nın Salihli ilçesindeki Gaffar Okkan Mahallesi Muhtarı Kamuran Kocaman’ın, Cumhrubaşkanı Erdoğan’ın 24 Şubat’taki Manisa mitingine katılmadığı için görevden alındığı, yerine kayyum atandığını da vurgulayan Tekin, şöyle konuştu; “Devlet resmi görevlisi, hükümetin atadığı memur siyasi propaganda yapıyor, hakkında işlem yapılmıyor. Buna karşılık milletin oyuyla seçilmiş muhtar, mitinge katılmadı diye görevden alınıyor, yerine de kayyum atanıyor. İşte AKP demokrasisi bu. Kendi atadıklarının yaptıklarını “fikir özgürlüğü” kabul edip, milletin seçtiğini görevden alıyorlar. Sonra da millet iradesinden bahsediyorlar. Yazıklar olsun. Bir daha ağzınıza almayın millet iradesini.”