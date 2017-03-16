CHP’li Gürsel Tekin’den metrobüs hatırlatması

Gürsel Tekin: Hollanda'ya soracaksınız, metrobüs ihalesiyle Hollandalılara trilyonlar kazandıranlara sorun.

Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik kriz, bir dönem çok tartışılan İstanbul’daki Metrobüs ihalesi dosyasının da açılmasına neden oldu. CHP Lideri Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2008-2009 döneminde, Türk firmaların ihaleye girmelerinin engellendiğini, “tek kişilik ihale” ile Metrobüs alımının Hollanda’dan yapıldığına dikkat çekerek, “Hollanda’ya hesap soracaksanız, Metrobüs ihalesiyle Hollandalılar’a trilyonlar kazandıranlardan sorun” dedi.

Tekin, Sözcü’ye yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2008-2009 yıllarında tanesine 1 milyon 260 bin Euro, toplamda 65 milyon Euro ödeyerek aldığı, “metrobüs” olarak adlandırılan 50 Phileas tipi otobüsün yılan hikayesine dönen yargı sürecine atıf yaptı. Alınan otobüslerin, “sadece düz arazide gidebildiklerini, yokuş çıkamadıklarını, ihalenin tek bir firmaya verilip, kamunun zarara uğratıldığını” söyleyen Tekin, önce AKP’li Bakanlar’ın bu konuda soruşturma dahi açılmasını engellediklerini hatırlattı. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metrobüs ihalesine ilişkin soruşturma açılmasını iki kez engellediğini vurgulayan Tekin, ancak Danıştay kararlarıyla konunun yargıya taşınabildiğini söyledi. Yargı sürecinin devam ettiğini de anlatan Tekin, Hollanda ile yaşanan son kriz çerçevesinde hükümete asıl Metrobüs ihalesine eğilinmesi çağrısı yaptı.

“KARDEŞ ŞEHİR ANLAŞMASI İPTAL EDECEĞİNİZE, HOLLANDALILAR’I ZENGİN EDENLERDEN HESAP SORUN”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hollanda ile yaşanan kriz sonrasında, Rotterdam’la olan “kardeş şehir anlaşmasını” iptal ettiğine dikkat çeken Tekin şöyle konuştu; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi komedi bir kararla, Rotterdam’ın kardeş şehir statüsünü iptal etti. Hollanda’ya böyle komedi kararlarla tepsi göstereceklerine, Hollandalılar’ı zengin edenler araştırılsın, cezalandırılsın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin neden bir tek firmaya ısrarla, hollandalı firmaya ihale verdiğiniz halen anlayabilmiş değiliz. Hesap soracaksanız, buradan başlayın.”