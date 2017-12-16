CHP’li Haluk Pekşen hakkında “Erdoğan’a tehdit” fezlekesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Cevat İşlek CHP'li Haluk Pekşen hakkında "tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatarak Pekşen için Meclis'e fezleke yazdı ve dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 16 Nisan’daki Anayasa referandumu öncesi sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Başkanlık sistemiyle birlikte başkan yardımcılarının yetkilerinin belirsizliğini eleştiren Pekşen, Cumhurbaşkanı’nın yurtdışına çıkması durumunda başkan yardımcısının aldığı yetkilerle Cumhurbaşkanı’nı bile tasfiye edebileceğini iddia etti ve twitter’dan “Bu Anayasa teklifi bu haliyle TBMM’den geçip referandumdan geçerse Erdoğan ilk seyahatinden dönmeden derhal tasfiye edilir..!!” mesajını paylaştı.

Mesajı gören ve Çanakkale’de yaşayan Zafer Surer isimli vatandaş, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ihbar hattına 16 Ocak’ta “cumhurbaşkanımızı suikastle tehdit ediyor” ihbarında bulundu. Olayın Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı’na intikalinin ardından Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı yetkisizlik kararıyla dosyayı Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi.

Odatv’nin haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Cevat İşlek ise Pekşen hakkında “tehdit” suçlamasıyla soruşturma başlatarak Pekşen için Meclis’e fezleke yazdı ve dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Pekşen’in “tehdit” suçunu kapsayan TCK 106. maddeyle iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını isteyen savcılık, TCK 53/1’den de vekillik dahil haklarından mahrum kalmasını talep etti.