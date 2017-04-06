CHP’li Hüsnü Bozkurt’tan yeni açıklama

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Halk Arenası programında referandum ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası başlayan ve günlerdir devam eden tartışmalar sonrası Halk Tv canlı yayınına katılarak yeni bir açıklamada bulundu. Bozkurt, "Yalan üzerine kurulan bu algı operasyonunda üzülen tüm yurttaşlarımıza söylüyorum ben asla ve asla milletimizi kast ederek bir şey demedim" ifadelerini kullandı.

Bozkurt’un açıklamaları şu şekilde:

Aklımın ucundan bile geçmeyen hiçbir biçimde kast etmediğim bir cımbızlamadan üretilmiş yalanla bir haysiyet cellatlığı ve algı operasyonu yürütülüyor. Çok net olarak dedim ki; Bu anayasa metni içinde çok ciddi tuzaklar barındıran ve ülkeyi bölmek ve ülkede tek adam diktası yaratmak ve o tek adam rejiminde olası bir kararname ile karşımıza çıkarak ülkeyi bölmeye yönelik bir anayasadır dedim.

Bütün içtenliğimi belirtmek istiyorum. Ben ne söylediğimi biliyorum. Dünkü çocuk değilim. 30 yıllık hastam arıyor. ‘Sana saygı duyardım doktor bey artık sana saygım kalmadı’ Şimdi ben Osman kardeşime diyorum ki ben Evet diyen vatandaşlarımızı kast etmedim. Ben evet diyenler terörist demedim, evet diyenler Kandil’dekilerle birlikte demedim. Yalan üzerine kurulan bu algı operasyonunda üzülen tüm yurttaşlarımıza söylüyorum ben asla ve asla milletimizi kast ederek bir şey demedim.

Ben milletvekilliğini bu ülkenini geleceği için yapıyorum. Vekil olarak bunu okumuşum ve bu tuzağı görmüşüm. Ben vicdanı görevimi yaptım. Bu anayasaya verilecek her evet oyu yaratılacak olan bu cehenneme atılacak bir odundur.

Buradan emperyalistler ve onun işbirlikçileri dışında alınması gereken kimse yoktur. Bütün milletimize samimiyetimizle söylüyorum. Ben 2 günde binlerce telefon aldım fakat bir tane bile olumsuz telefon almadım. AKP tabanından ve MHP tabanından ne zaman algı operasyonu başladı o zaman da böyle oldu.