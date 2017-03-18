CHP’li İnce: Abdullah Gül’ü partiye sokmuyorlar

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, isim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirip, "FETÖ, bunların arkadaşıydı ne oldu? Abdullah Gül'ü partiye sokmuyor partiye. Bak Davutoğlu'nu aldı görevden attı kenara. Bak Bülent Arınç partiye gelemiyor. Kendi arkadaşlarını bir kenara attı da Niğde'de AK Partiliyi mi bir kenara atmayacak"dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Niğde’ye gelen Muharrem İnce, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda bir konuşma yaptı. Referandum kapsamında değişecek olan anayasa maddeleri ile ilgili bilgiler veren İnce, “Ömer Halisdemir’i şehit edenlerin eline silahı bunlar vermedi mi? Bunlar iş başına getirmedi mi? Biraz vicdan biraz akıl. Bunları general ben mi yaptım? Bunları vali ben mi yaptım? Bunlara üniversiteyi ben mi kurdurdum, bunlara parsel parsel ülkeyi ben mi sattırdım? Onlar cebine evet diyor onlar gemilerine evet diyor. Türklerin tarihinde padişahlar var Türklerin tarihinde hakanlar var. Atatürk var ama yanında İsmet Paşa da var. Yani ikinci adamlar da var. Yani bir memleket bir kişiye bırakılmaz. Şimdi bir de Binali Yıldırm var. Çıkıyor meydanlara ben gereksizim ben lüzumsuzum diyor. Beni yok edin diyor. Başbakanlık gereksiz diyor. Beni kaldırın diyor. Neden çünkü seçimle gelmedi atamayla geldi. Feda olsun diyor ya sen babanın malını mı feda ediyorsun”dedi.

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TRT PAYINI KENDİ ADAMI HARAM EDİYORUM

Hükümeti eleştiren Muharrem İnce sözlerine şöyle devam etti:

“Hiçbir maddesinde ekonomiden bahsetmiyor bunu anlatamadıkları için Hollanda ile kavga ediyorlar. Bulgaristan’da seçime giren Erdinç Hayrullah milletvekili Türkiye’ye gelmek istiyor ama engelleniyor. Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yasak konuluyor. TRT’nin geliri bizim elektrik faturalarından ama hayır diyen çıkmıyor. Ben TRT payını kendi adıma haram ediyorum. Haram zıkkım olsun. TRT’ye emir vermişler hayır diyenleri çıkarmayın diye onun için kınıyorum. Meral Akşener’in iznini iptal etmişler duydum ki Hollanda iptal ettirmiş Hollanda’yı kınıyorum. Kınıyorum Hollanda’yı. Türkiye’nin yolsuzluk sorunu yasaklar sorunu vardı ama yalan ve yüzsüzlük çıktı. Anadolu topraklarında böyle yüzsüzlük görülmedi. Salonları kapat elektrikleri kes TRT’de yasakla sonra çık Almanya beni yasakladı. Çocuk gibi ağlıyorsunuz hadi oradan. Bütün Niğde duysun bir çivi nalı kurtarır, bir nal bir atı kurtarır, bir at bir yiğidi kurtarır bir yiğit memleketi kurtarır. Var olun. Yine evet dersek 6 ay süreyle olağan üstü hal ilan etme yetkisi veriyoruz. Geldi malına el koydu kamulaştırdı. AK Partililer, ‘CHP’liler korksun’ diyebilir. Ama FETÖ de bunları arkadaşıydı ama ne oldu? Abdullah Gül’ü partiye sokmuyor partiye. Bak Davutoğlu’nu aldı görevden attı kenara. Bak Bülent Arınç partiye gelemiyor. Kendi arkadaşlarını bir kenara attı da Niğde’de AK Partiliyi mi bir kenara atmayacak. Bazı amcalarla sohbet ediyoruz, ‘benim bir oğlum var malı mülkü üzerine yapsam mı diye tereddüt ediyor’ diyor. Kendine geldi mi bir evi eşine oğluna vermiyorsun da Türkiye’nin tapusunu nasıl bir kişiye verebilirsin.” DHA