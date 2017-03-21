CHP’li İnce: Al birer gemi bu millet 5’de çocuk yapar 7’de yapar

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “Biz çocuklarımıza sandal alamıyoruz, senin çocuğun öğrenci yaşında gemi alıyor. Al bizim çocuklara da bir gemi, çocuk nasıl yapılıyormuş gösterelim sana. Çocuk mu yapamayacak bu millet Al birer gemi 5 de yapar bu millet, 7 de yapar” dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “Biz çocuklarımıza sandal alamıyoruz, senin çocuğun öğrenci yaşında gemi alıyor. Al bizim çocuklara da bir gemi, çocuk nasıl yapılıyormuş gösterelim sana. Çocuk mu yapamayacak bu millet Al birer gemi 5 de yapar bu millet, 7 de yapar” dedi.

Çorum’a gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan'da yapılacak olan yeni anayasa referandumunda neden hayır oyu vereceklerini anlattı. Partisinin ‘Hayır' kampanyası kapsamında Çorum'da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu önünde bir miting gerçekleştiren İnce, Çorumlu vatandaşlara hitap etti. Mitinge İnce'nin yanı sıra, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse, CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

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Mitingde konuşan Milletvekili İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçilere yönelik söylediği, “3 çocuk yapın diyordum ama değiştirdim, 5 çocuk yapın” cümlesini anımsatarak, “Fakirin çocuğu Cudi'de, El-Bab'da şehit olurken onunki ya çürük raporu alıyor ya da bedelli yapıyor. Orasını söylemiyor. Hiç canını sıkma, Suriyeliler onları kapatıyor, onlar 15 tane yapıyorlar. Suriye ile kavga ettik 3.5 milyon Suriyeli Türkiye'de. Rusya ile kavga etti turizmi, tarımı bitirdi. Libya ile kavga etti, müteahhitler iflas etti. Şimdi Hollanda ile Almanya ile kavga ediyor, bedelini Almanya'da, Hollanda'da yaşayan Türkler ödüyor. Hiçbir şekilde bedel ödemiyor. Millete ödetiyor. Sonra millete 5 çocuk yapın diye fetva veriyor. Biz çocuklarımıza sandal alamıyoruz, senin çocuğun öğrenci yaşında gemi alıyor. Al bizim çocuklara da bir gemi, çocuk nasıl yapılıyormuş gösterelim sana. Çocuk mu yapamayacak bu millet Al birer gemi 5 de yapar bu millet, 7 de yapar. Esmer ekmek yiyeceksiniz diyor, sigara içmek yasak diyor, köprünün yerini o biliyor, mimar oluyor, doğum yöntemine normal doğum diyor, çocuk yaşı 5 onu da o biliyor, dış politikayı da biliyor, ekonomiyi de biliyor, her şeyi bir o biliyor” diye konuştu.

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Hükümetin devletin parasıyla kampanya yaptığını dile getiren Muharrem İnce, “Devletin parasıyla, örtülü ödenekle evet kampanyası yürütüyorlar. Evet diyecek olanlar kimler Bu memleketin evlatları. Hayır diyecek olanlar da bu memleketin evlatları. Hayır diyenlere işaret parmağını göstererek terörist diyor. İşaret parmağını gösterirken aslında diğer üç parmakta kendisini gösteriyor farkında değil. Ne evet diyenler teröristtir, ne hayır diyenler teröristtir. Ama hayır diyenlere terörist diyen terbiyesizdir. Önce karargah rahatsız haberi yapıyorlar, bundan medet umuyorlar. Sonra Hollanda ile kavga ediyormuş gibi yapıyorlar. Bütün bunların hepsi bir mağduriyet yaratabilir miyiz diye Mercimek ithal ettiler, nohut ithal ettiler, inek ithal ettiler, saman ithal ettiler, şimdi de Hollanda'dan mağduriyet ithal etme peşindeler. Komik komik şeyler yaşıyoruz. Birisi çıkıyor portakalı bıçaklıyor. Öbürü 40 Hollanda ineğini sınır dışı ediyor. Sarayın bahçesindeki Hollanda laleleri ne olacak 18 Mart'ta, şehitleri anma programında evet propagandası yaptı. Olacak iş değil. Şehitler bizim her şeyimiz. Onlara borçluyuz bu özgürlüğü, bayrağımızın dalgalanmasını, ezanın minarelerden okunmasını onlara borçluyuz. Atatürk'ü hutbelerden çıkarıyorlar. Atatürk'e dua etmeyecekler. Sen şehitler gününde siyasi propaganda yapıyorsun. Utanmıyorlar da bundan. Şehitler hepimizin şehitleri” dedi.

Mitingin ardından Milletvekili İnce Çorum'dan ayrıldı.

DHA