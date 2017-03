CHP’li İnce: Hayır diyene ‘terörist’ diyen terbiyesizdir

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Balıkesir'de düzenenen mitingde vatandaşlardan hayır oyu isterken, Azerbaycan'a da Türkiye'de gelecekte olacakları gösterdiği için teşekkür ettu. İnce, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki konuşmasının yasaklanmasını da, hayırcılara uygulandığını öne sürdüğü yasakları hatırlatarak kınadı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bugün Balıkesir Alihikmetpaşa Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı. İnce’ye İl Başkanı Ender Biçki ile Balıkesir, Çanakkale ve Bursa milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti. İnce’yi İzmir Marşı ile karşılayan partililer ve vatandaşlar Türk bayrakları ile miting alanında yer aldı.

‘NEDEN HAYIR DEMELİYİZ?’

Üniversiteyi Balıkesir’de okuduğu ve Balıkesir’den evlendiği için ‘Balıkesir evladı’ ve ‘Enişte’ diye karşılanan İnce, “Bugün burada ‘neden hayır’ diyeceğiz kısaca anlatayım” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birincisi, adından utandılar. ‘Başkanlık’ dediler, anket yaptılar, baktılar ki millet başkanlığı istemiyor, o zaman adını değiştirerek ‘cumhurbaşkanlığı’ sistemi dediler. İkincisi; biz dedik ki ‘rejim değişiyor’, yok dediler ‘sistem değişiyor.’ Rejim ile sistem Fransızca sözcüklerdir. İkisi de aynıdır. Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne bakın, rejim ile sistem aynıdır. Sonra çıktılar ‘parlamenter sistem işlemiyor, onun için buraya geçtik’ dediler. İşletmezsen işlemez. Şu anda anayasaya uyuyor musun da yeni anayasaya uyacaksın.”

‘HAYIR DİYENLERE TERÖRİST DİYEN TERBİYESİZDİR’

Referandumda ‘hayır’ oyu kullanmayı düşünenlerin terörist gibi gösterilmek istenmesini de eleştiren İnce şunları söyledi:

“Referandumda ‘evet’ diyenler kimdir? Evet diyenler tıpkı bizim gibi bu memleketin evladıdır. Hayır diyenler kimdir? Bu memleketin evlatlarıdır. Meydanlara çıkıp, ‘hayır’ diyenlere ‘terörist’ diyorlar değil mi? Şimdi size soruyorum; siz PKK’lı mısınız? Siz FETÖ’cü müsünüz? Siz IŞİD’çi misiniz? Siz terörist misiniz? ‘Evet’ diyenler de terörist değildir, ‘hayır’ diyenler de terörist değildir. Ama, ‘hayır’ diyenlere ‘terörist’ diyenler terbiyesizdir.”

AZERBAYCAN’A TEŞEKKÜR

Getirilmek istenen sistemdeki yanlışlıklara dikkat çeken Muharrem İnce şöyle devam etti:

“Aklınıza sandığa gittiğinizde ne gelsin biliyor musunuz? Azerbaycan gelsin. Azerbaycan da ne oldu? Söz vermiş yengeye, yazdı kararnameyi, ‘Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yaptım seni’ dedi. Kıskananlar çatlasın. Aynısı Türkiye’de başımıza gelebilir. Bu Azerbaycan bizim gerçek dostumuz; ne zaman başımız sıkışsa bize yardımcı olur. Kurtuluş Savaşı’nda da öyleydi, şimdi de bize geleceğimizi gösterdi. Şu Azerbaycan’a kocaman bir alkış gönderelim.”

MERKEL’E İRONİLİ KINAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki konuşmasının yasaklandığını hatırlatan İnce, ironi yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Almanya’nın bu tutumunu kınıyorum, Almanya’nın bu tutumunu faşist buluyorum ve Bekir Bozdağ senin yanında olduğumu Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndan bildiriyorum. Burası böyle. Şimdi gelelim ikinci kısma; Çanakkale’de Meral Akşener’in konuşacağı salonda elektrikleri kesen Almanya’yı da kınıyorum. Her gittiğimiz yerde bize zorluk çıkaran, meydanları süslettirmeyen, ‘evet’ demeyi serbest bırakıp, hayır demeyi yasaklamak isteyen, devletin uçağıyla, helikopteriyle, otobüsüyle, devletin parasıyla, devletin televizyonuyla evet propagandası yapıp, muhalefetin sesini kısmak isteyen Almanya’yı ve Merkel’i de kınıyorum. Ey Almanya; senin bu tutumun faşistçedir; Ey AKP; sen de Almanya gibi faşistçe davranıyorsun. İkiniz de aynısınız.”

BANDIRMA MİTİNGİNDE KONUŞTU

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bandırma İlçesi’ndeki mitingde yaptığı konuşmasına, Bandırma’nın Kurtuluş Savaşı’nda önemli yeri olduğunu söyledi. Osmanlı torunu olduklarını söyleyenlerin Osmanlıyı bilmediklerini kaydeden Muharrem İnce, sürekli toprak kaybeden Osmanlı’ya karşın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs ve Hatay’ı ülke topraklarına kattığını söyledi. İnce, şöyle devam etti:

“Hani o iki ayyaş deyip Atatürk ve İnönü’yü aşağılayanlar var ya, bu tarih cahilleri var ya, bunları bilsin diye söylüyorum. Kendilerini Osmanlı torunu olarak anlatıyorlar ama Osmanlı’yı da bilmiyorlar. Bizim tarihimizde Bilge Kağan var, Alparslan var, Kanuni var, Fatih Sultan Mehmet var. Onların yanında ikinci adamlarda var. Bilge Kağan’ın yanında Tonyukuk var, Alparslan’ın yanında Nizamülmük var. Çandarlı ailesi var Köprülüler var. Zağnos Paşa var. İlk kez bu topraklarda kendini yok etmeye çalışan bir başbakan var. Yani diyor ki, ben gereksizim, ben lüzumsuzum, ben fazlayım diyor. Başbakanlığı kaldırın diyor. Bana gerek yok, ben olursam Türkiye bölünür diyor. ‘Abudik gubidik işler oluyor’ demiş, vallahi itirafçı.”

16 Nisan’da yapılacak referandumda hayır oyu kullanılması çağrısı da yapan İnce, “Bandırma Cumhuriyet Meydanı’ndan sesleniyorum. Evet diyenler bu memleketin evladıdır. Bizim komşumuzdur, akrabamızdır, hayır diyenler komşumuzdur, kardeşimizdir. Evet diyenlerde hayır diyenlerde bu memleketin evladıdır.”

“ALMIŞ BAŞINI BİR SAHTE DİN ANLAYIŞIDIR GİDİYOR”

Ezanın namaza çağırmanın yanı sıra bu toprakların sahibi olmak anlamına geldiğini anlatan İnce, “Bu topraklar bizimse, bunda bir numaralı görev Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duymak değil midir? Onun sayesinde değil midir? Almış başını bir sahte din anlayışıdır gidiyor” dedi.

Balıkesir’deki Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda ‘Göklerden gelen bir karar vardır’ yazılı pankartı gördüğünü kaydeden Muharrem İnce, “Zavallılar hala onlar Allah anlayışını bile İslam’da öğrenememişler. Allah’ın gökte olduğunu sana kim söyledi? Allah her yerde, zamandan ve mekandan münezzehtir. Yerde gökte her yerde daha bunu kavrayamamışsınız cahil herifler. Her yerde bir din sömürüsüdür gidiyor. Bakın karşımızda Ziraat Bankası var. Önünde onun bir şey vardı hatırlar mısınız? T.C. vardı değil mi ne yaptılar kaldırdılar” dedi.

Muharrem İnce’nin konuşmasının ardından CHP milletvekilleri İzmir Marşı okuyarak, Bandırmalılarla vedalaştı.

DHA