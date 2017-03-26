CHP’li ince: Oy pusulasında beyaz, demokrasinin kefeni

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Oy pusulasında bir beyaz, bir de kahverengi var. Beyaz renk demokrasinin kefeni, kahverengi ise bereketli topraklar" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Oy pusulasında bir beyaz, bir de kahverengi var. Beyaz renk demokrasinin kefeni, kahverengi ise bereketli topraklar" dedi.

Muharrem İnce, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ile birlikte Gaziantep’in İslahiye İlçesi’nde partisi teşkilatını ziyaret etti. İnce, parti binasının bulunduğu Atatürk Bulvarı’nda otobüse çıkıp kalabalığa hitap etti. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ön gören Anayasa değişikliği maddelerinin okunması gerektiğini belirtti. İnce, şöyle dedi:

“18 maddelik bir Anayasa değişikliği. 18 maddeyi en az 50 kere okudum. Hiç bir maddede terörle mücadele bahsetmiyor. Hiçbir maddede ekonomi, turizm, üzüm, tarım, emekli ve gençler yok. Kuran-ı Kerim’in ilk emri nedir; Oku. ‘Evet’ vermeyi düşünen vatandaşlara şunu söylüyorum. Anladım kardeşim git ‘Evet’ ver. Sen bunu bir kere okudun mu Millet bunu bir kere okusun, emin olun ki yüzde 1 olsa bile ‘Evet’ çıkmaz. İslahiye vicdanına soruyorum, Ak Parti’ye oy vermiş olanların yüreğine soruyorum. Allah aşkına 18 yaşında milletvekilliğine ‘Evet’ dersen, senin çocuğun 18 yaşında milletvekili olabilecek mi Kimin çocuğu olacak; zenginin çocuğu olacak, zenginin çocuğu 18 yaşında 20 bin lira maaşla milletvekili olacak, bir de askerlikten muaf olacak. Fakirin çocuğu da El Bab’da 20 yaşında şehit olacak. Ben buna ‘Hayır’ diyorum.”

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Muharrem İnce, Anayasa değişikliği ile meclisteki milletvekili sayısının arttırılacak olmasını da eleştirirken şunları söyledi:

“Antep’te uçacağa bindin, İstanbul gidiyorsun. Uçakta 150 kişi var; 2 pilot var. 150 kişiyi bir pilota bırakmıyorlar. 80 milyon Türkiye bir kişiye bırakılır mı Muhtar seçiyorsun, muhtarın yanında azaları da seçiyorsun. Sandık parası var mı, mürekkep parası var mı, mühür parası var mı, oy pusulası parası var mı, zarf parası var mı Yok. Mürekkep, mühür, oy pusulası, zarf devletten, bas ‘Hayır’ı kurtul bu illetten. Oy pusulasında bir beyaz, bir de kahverengi var. Beyaz renk demokrasinin kefeni, kahverengi ise bereketli topraklar. Sen bereketli topraklara oyunu ver. Bir oyla dünya değişebilir. Bir çivi bir nalı kurtarır, bir nal bir atı kurtarır, bir at bir yiğidi kurtarır, bir yiğit memleketi kurtarır, bir oy sandığı deler geçer.”

DHA