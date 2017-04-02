CHP’li İnce: Sana ödediğim yüzde 2’lik TRT payım haram zıkkım olsun

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı devletin uçağını, metrosunu, TRT'sini kullanıyor. TRT'ye hepimiz TRT payı ödüyoruz. TRT`de beni görüyor musunuz? Bu 71'inci mitingim 46'ıncı vilayet. TRT'de bir kere haber olmuyoruz. Neden çünkü evet diyenleri haber yapıyor. Ulan babanızın çiftliği mi TRT. Ben Bafra'dan TRT'ye sesleniyorum. Sana ödediğim yüzde 2'lik TRT payım haram zıkkım olsun" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı devletin uçağını, metrosunu, TRT'sini kullanıyor. TRT'ye hepimiz TRT payı ödüyoruz. TRT`de beni görüyor musunuz? Bu 71'inci mitingim 46'ıncı vilayet. TRT'de bir kere haber olmuyoruz. Neden çünkü evet diyenleri haber yapıyor. Ulan babanızın çiftliği mi TRT. Ben Bafra'dan TRT'ye sesleniyorum. Sana ödediğim yüzde 2'lik TRT payım haram zıkkım olsun" dedi.

Partisinin Samsun’un Bafra İlçesi’nde düzenlediği mitinge halka hitap eden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. İnce, “Cumhurbaşkanı devletin uçağını, metrosunu, TRT’sini kullanıyor. TRT’ye hepimiz TRT payı ödüyoruz. TRT’de beni görüyor musunuz? Bu 71’inci mitingim 46’inci vilayet. TRT’de bir kere haber olmuyoruz. Neden çünkü evet diyenleri haber yapıyor. Ulan babanızın çiftliği mi TRT. Ben Bafra’dan TRT’ye sesleniyorum. Sana ödediğim yüzde ikilik TRT payım haram zıkkım olsun. Eğer bu TRT yöneticilerini yargılarken anayasadaki tarafsızlık ilkesine uymadıkları için onları yargılarken TRT’den canlı yayın yapacağız hiç merak etmeyin” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın dünkü açıklamasında ‘FETÖ’nün siyasi ayağı yok’ dediğini söyleyen İnce, “Ne diyordu geçmişte bizi kandıramazsınız. Sonra rabbim bizi affetsin, kandırıldık. FETÖ’cü general var mı? FETÖ’cü savcı, hakim, öğretmen, polis, baklavacı, davulcu, zurnacı hepsi var. Bir tek FETÖ’cü milletvekili yok öylemi. Şimdi bunlar tutturmuşlar Tayyip Erdoğan’a gazilik ünvanı vereceklermiş. Atatürk’e gazilik unvanı ne zaman verdiler. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra. Biz bir şartla evet oyu veririz. Önce FETÖ’ye 17 üniversite kurdurdular mı? Sonra FETÖ’cü vali yaptılar mı? Önce Recep Tayyip Erdoğan’a FETÖ’ye hizmetlerinden dolayı bir madalya versinler. Gazilik unvanı istiyorsa kendisi bir meydan muharebesi kazanmadı. Ama beygirden düştüğü için istiyorsa veririz” diye konuştu.

DHA