CHP’li İnce’den Başbakan’a: Babanın dükkanı mı Başbakanlık?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan'da sandıklardan 'Evet' çıkması durumuna 'Başbakan Binali Yıldırım' diye birinin de kalmayacağını belirterek, "Başbakan herhalde anlayamamış ki çıkıp meydan meydan gezip 'Evet deyin' diyor, Eevet' deyince sen olmayacaksın. 'Feda olsun Binali' diyor. Yahu babanın dükkanı mı Başbakanlık?" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan'da sandıklardan 'Evet' çıkması durumuna 'Başbakan Binali Yıldırım' diye birinin de kalmayacağını belirterek, "Başbakan herhalde anlayamamış ki çıkıp meydan meydan gezip 'Evet deyin' diyor, Eevet' deyince sen olmayacaksın. 'Feda olsun Binali' diyor. Yahu babanın dükkanı mı Başbakanlık?" dedi.

Muharrem İnce, Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesi’nde toplananlarla bir araya gelip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ‘hayır’ oyu istedi. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç ile CHP İl Başkanı Esat Şengül’ün de eşlik ettiği İnce, Hükümet Konağı Meydanı’nda seçim otobüsünün üzerinden konuşma yaptı.

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Bugünün kendisini zor şartlarda büyüten kamyon şoförü olan babasının ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatan İnce, “Şimdi size soruyorum; zenginin çocuğu milletvekili olacak, garibanın, fakirin çocuğu da El Bab’da, Suriye’de şehit olacak. Yok böyle bir şey” dedi. Referandumda ‘evet’ demeleri durumunda Cumhurbaşkanı’na 6 ay OHAL yetkisinin verilmiş olacağını savunan İnce, şunları söyledi:

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“Böyle bir yetki verilmez. Ak Partililer ‘Bize bir şey olmaz’ demesin. Bak Abdullah Gül’ü partiye sokmuyorlar, Bülent Arınç gelemiyor, bir de seninle de arası açılacak, bu yetkiyi babana vermeyeceksin babana. Atatürk’e vermediler bu yetkiyi. Bakın Azerbaycan’da ne oldu? Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki, ‘Eşimi Cumhurbaşkanı birinci Yardımcısı yapacağım.’ Onu da ilk kutlayan Türkiye’nin Enerji Bakanı oldu. Damat, herhalde damat şöyle düşündü, komşuda pişer bize de düşer.”

“MİLETVEKİLLERİNİ KORUYORLAR”

Referandumda ‘Evet’ çıkması durumunda Başbakan Binali Yıldırım’ın da kalmayacağını söyleyen Muharrem İnce, “Başbakan herhalde anlayamamış ki çıkıp meydan meydan gezip ‘evet deyin’ diyor. ‘evet’ deyince sen olmayacaksın. ‘Feda olsun Binali’ diyor. Yahu babanın dükkanı mı Başbakanlık? FETÖ’den tutuklu general, hakim, savcı, öğretmen, hemşire, baklavacı, polis, davulcu, zurnacı var. Bir tek milletvekili yok size inandırıcı geliyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki milletvekillerini koruyorlar.” DHA