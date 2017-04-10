CHP’li İnce’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘fotoğraf’ eleştirisi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torununa Kuran-ı Kerim eğitimi verirken çekilen fotoğraflarını hatırlatarak, ''Dedem de bana aynısını yapmıştı. Bir farkla... Dedem çektirip gazetelere göndermemişti'' dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Tokat’ın Erbaa İlçesi’nde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torununa Kuran-ı Kerim eğitimi verirken çekilmiş fotoğrafının medyaya servis edildiğini söyleyip, bunu eleştiren İnce, ”Sayın Cumhurbaşkanı torununa Kuran öğretiyor. Fotoğrafını çekiyor, gazetelere veriyor. Çocukluğumu hatırladım. Aynen dedem de bana aynısını yapmıştı. Dedem de bana öğretmişti. Bir farkla. Dedem çektirip gazetelere göndermemişti. Acaba diyorum toruna güzel öğretiyorsun, sağolasın, varolasın da keşke bakara-makara diyen Egemen Bağış'a da Bakara Suresini öğretseydi” dedi.

‘KİMSEYE BÖYLE YETKİ VERİLMEZ’

Cumhurbaşkanına verilen kararname yetkisi ile 3.5 milyon Suriyeli mültecinin bir kararname ile vatandaş yapılabileceğini savunan İnce şöyle konuştu:

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”Cumhurbaşkanı evet çıkarsa sabah eline böyle bir kâğıt alacak. Yazacak kararnameyi, 3.5 Milyon Suriyeli vatandaş yapılmıştır. Gönderecek resmi gazeteye yayınlanacak. Mesela devlet memuru olup da buna evet diyecek adamın aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım. Mesela şöyle der ‘Emekli ikramiyeleri şimdiden sonra 10 taksitle ödenecek; Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü lağvedilmiştir.' Bunları yapabilir. Bu yetkiyi veriyorsunuz. Yani 3,5 milyon devlet memurundan bir tane evet çıkmaması lazım. Böyle bir yetki verilmez kimseye.”

‘HAKKIM HARAM ZIKKIM OLSUN TRT'YE’

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın işyerinde çay demleyen memurlar için verdiği fetvayı hatırlatan Muharrem İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

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”Bakın geçenlerde 4-5 memur bir devlet dairesinde su ısıtıcısı alıyorlar. Çay alıyorlar, şeker alıyorlar. Diyorlar ki ‘Fişi de takarız dairede çay demleriz.’ Birisi diyor ki ‘Bir dakika haram olur bu devletin elektriği ile çay demliyoruz'. Bakın ne güzel Müslümanlar var, ne iyi insanlar toplumumuzda. Diyanete soruyorlar. Diyanet diyor ki ‘Caiz değildir, devletin elektriği ile çay demleyemezsin’. Ey Diyanet sen gidiyorsun o gariban memura fetva veriyorsun, şu Recep Tayyip Erdoğan'a da bir fetva versene. Devletin parası, devletin uçağı, devletin otobüsü, devletin TRT'si. Bizim paralarımızla evet propagandası yapıyorsun. Burada binlerce insan var. Bunu TRT'de görecek misin Görmeyeceksin. Neyi göreceksin sabahtan akşama kadar evet propagandası göreceksin. E benim de vergim var orada. Sizin de var. Elektrik faturalarının yüzde 2'si TRT payı, hepimiz ödüyoruz. Geçenlerde genel başkanımızı TRT'ye çıkarıyorlar. Röportaj yaparken ‘Cumhurbaşkanı konuşmaya başladı sen bekle biraz’ deyip ona bağlanıyorlar. Terbiyesizliği görüyor musunuz Türkiye'yi köy köy gezeceğim hakkım haram zıkkım olsun TRT'ye diyorum.”

DHA