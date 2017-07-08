CHP’li İnce’den Erdoğan’a sert yanıt: Hadi sen bilmiyorsun anladık!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamburg'daki açıklamalarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında CHP’nin Adalet Yürüyüşü’yle ilgili “Bakın şu anda Türkiye’de sözde bir Adalet Yürüyüşü var. Halbuki bunu yapanlar, parti içerisinde genel başkan adayı olmak isteyenlere izin vermiyorlar. Bu tür gariplikler yaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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CHP’li Muharrem İnce sosyal medya hesabından 5 maddelik bir açıklama yaptı.

İnce şunları söyledi:

Sözde tarafsız Partili Cumhurbaşkanı “Adalet Yürüyüşü düzenleyenler partide genel başkan adayı olmak isteyenlere izin vermiyorlar” demiş.

Ben Genel Başkan adayı odum, muhalefet ettim, eleştirdim ama yine milletvekili seçildim. AKP’de böyle bir durum söz konusu bile olamaz.

AKP ile CHP’yi karıştırma, Ahmet Davutoğlu’nun başına gelenleri, Genel Başkanlıktan nasıl gönderildiğini herkes biliyor.

Kaldı ki CHP’de Genel Başkanların izniyle değil, belirli sayıda delegenin imzası/desteğiyle Genel Başkan adayı olunur.

Bunu bile bilmeden konuşuyorsun, hadi sen bilmiyorsun anladık, sayısını ve maaşlarını bilmediğimiz danışmanların ne işe yarıyor?