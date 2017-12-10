CHP’li İnce’den iki AKP’li belediye için çok konuşulacak iddialar

CHP'li Ataşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasına tepkiler dinmezken CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. "AKP'li Belediyelerde Neler oluyor?" diyen İnce "Dosyayı Savcılığa vermeyin, Valiliğe verin biz orada kapattırız! AKP'nin Valileri böyle kaç dosya kapatmışlardır?" diye sordu. İnce müfettişlerin AKP'li Zeytinburnu Belediyesi ile ilgili "Belediye Başkanlık Binasının hemen yanında 1 Milyon EURO karşılığında kaçak yapıya göz yummak" iddiasını araştırdığını ancak İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermeyerek iddiayı kapattığını ifade etti

İçişileri Bakanlığı’nın CHP’li Ataşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi görevden uzaklaştırma kararının yankıları sürerken CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yine çok konuşulacak iddiaları gündeme getirdi.

“KAÇ DOSYA KAPATILMIŞTIR”

İnce “AKP’li Belediyelerde Neler oluyor?” diye soran Muharrem İnce, “Dosyayı Savcılığa vermeyin, Valiliğe verin biz orada kapattırız! AKP’nin Valileri böyle kaç dosya kapatmışlardır? İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermeyerek kaç dosya kapatmıştır?” dedi.

“ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİNASININ YANINDA 1 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA KAÇAK YAPIYA…”

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi ile bir iddiayı gündeme getirdi.

AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı müfettişlerin raporun olduğunu kaydeden İnce söyledi:

“Müfettiş AKP’li Zeytinburnu Belediyesi ile ilgili “Belediye Başkanlık Binasının hemen yanında 1 Milyon EURO karşılığında kaçak yapıya göz yummak” iddiasını araştırmış. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermeyerek kaçak yapıyı, rüşvet iddiasını kapatmış!”

“AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ 234 TRİLYONLUK İHALE ALDI”

İnce dile getirdiği bir diğer iddia ise İstanbul’dan… “Şu an Meclis’te bir milletvekili var” diyen İnce “Belediye Meclis üyesiyken ihalelere girdi. Hem de belediyeden ilansız ihale aldı” iddiasında bulundu. İddia ettiği kişinin aldığı ihale tutarlarını da açıklayan “234 Trilyonluk ihale aldı! Bu ihalaler ilansız yapıldı, başkalarına duyurulmadı!” dedi.