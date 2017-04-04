CHP’li Koç: Partim ‘evet’ kararı alsaydı, Meral Hanım gibi tek başıma ‘hayır’ derdim

Samsun'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "2007'den sonra genel başkanımızın partiyi yanlış yönettiğini düşündüm, Samsun Milletvekili olarak çıktım, mertçe genel başkan adayı oldum. Önüm kesildi bir şekilde. Kendi partim eğer 'evet diyelim' diye bir karar alsaydı. Tek başıma basın toplantısı yapar Meral Hanım gibi, Ümit Hoca gibi, Yusuf Halaçoğlu gibi tek başıma CHP'li Haluk Koç olarak 'partim yanlış söylüyor, gerekirse beni ihraç edin, bu işte hayır çıkmalı. Evetin bize faydası yok' açıklamasını yapardım" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Anayasa Değişikliği Referandumu için çalışma yapmak üzere geldiği Samsun’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kavak Dernekler Federasyonu’nu ziyaret eden Koç, burada açıklamalarda bulundu ardından vatandaşların sorularına yanıt verdi.

Bir vatandaşın Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in bugün katıldığı bir televizyon programında MHP Genel Başkan Yardımcısı iken başkanlık sistemi ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine o dönem MHP’nin görüşlerini söylediğini açıkladığını belirterek, “Sizler genel başkanınıza karşı çıkamıyor musunuz bu yanlıştır olmaz diye?” soru sordu.

Bunun üzerine Haluk Koç, “Kendimden örnek vereyim, siyaseti izleyenler bilir. 2007’den sonra genel başkanımızın partiyi yanlış yönettiğini düşündüm, Samsun Milletvekili olarak çıktım, mertçe genel başkan adayı oldum. Önüm kesildi bir şekilde. Yani ben direnenlerdenim. Yanlış olduğu zaman yanlışı söyleyenlerdenim. Kendi partim eğer ‘ya evet diyelim’ diye bir karar alsaydı. Tek başıma basın toplantısı yapar Meral Hanım gibi , Ümit Hoca gibi, Yusuf Halaçoğlu gibi tek başıma CHP’li Haluk Koç olarak ‘partim yanlış söylüyor, gerekirse beni ihraç edin, bu işte hayır çıkmalı. Evetin bize faydası yok’ açıklamasını yapardım. Tuğrul Türkeş’e gelince. Tuğrul benim arkadaşımdır. İyi yetişmiş bir arkadaştır. Bir röportajı var bunu hatırlatayım. ‘49,5 oy alabilirsin genel seçimde çok büyük bir başarıdır. Ama bir referandumda 49,5 alırsan bir çöküştür felakettir’ dedi. Yani risklerine karşı uyarmıştı onları. Futbolcu değil ki gidiyorsun transfer oluyorsun onun formasını giyiyorsun. Oradan Fenerbahçe’ye gidiyorsun onun formasını giyiyorsun. Siyaset öyle olmamalı insanın bir ilkesi olmalı duruşu olmalı değil mi? Ötekini anlıyoruz profesyonel siyaset profesyonelce olmaz” dedi.

DHA