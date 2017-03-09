CHP’li Levent Gök’ten İsrail’e ezan yasağı tepkisi!

CHP'li vekil Levent Gök, İsrail'in ezan yasağı kararına TBMM'de tepki gösterdi.

CHP’li Levent Gök, TBMM’de İsrail’in ezan okunmasını yasaklamasına çok sert tepki gösterdi. ‘Biz ezan sesinin hem Türkiye’de hem de dünyada asla ve asla yasaklanamayacağını ifade ediyoruz diyen Gök, CHP olarak bu kararı dikkatle takip ettiğini ve bu yasağın kaldırılması için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

‘İsrail’de ezan sesinin yasaklanmasını kabul etmiyoruz’ diyen CHP’li vekil Türkiye ile İsrail arasında iktidar partisi tarafından kurulan ilişkiler çerçevesinde önemli bir sürecin yürütülmesini gerektiren bir gerçektir dedi.

İşte Levent Gök’ün konuşması: