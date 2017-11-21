CHP’li meclis üyelerinden Rasim Ozan Kütahyalı için suç duyurusu

CHP’li meclis üyeleri Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ, Rasim Ozan Kütahyalı’nın skandal sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istedi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyeleri Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ, Beyaz TV’deki programında Boşnaklara yönelik skandal sözler sarf eden yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulundu. Meclis üyeleri Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda Kütahyalı'nın Beyaz TV'de katıldığı Beyaz Futbol programında kendisine yapılan şakayı “kusturmalı Boşnak s….” olarak nitelendirdiği belirtilerek bu sözlerin milli ve dini değerlere uymadığı vurgulandı.

Bu sözlerin ırkçılık anlamı taşıdığına dikkat çekilerek “Bu sözler küçümseyiciliğin, tahrik ediciliğin, terbiyesizliğin ürünüdür ve nefret ile hakaret içeriklidir. Şüphelinin eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur” denildi. Ataman ve Sağ, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında kamu davası açılmasını talep etti.