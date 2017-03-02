CHP’li Melike Basmacı’dan tarım vurgusu

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, TBMM Genel Kurulunda 6585 sayılı kanundaki değişiklikler ile ilgili yaptığı konuşmasında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e yüklendi.

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, TBMM Genel Kurulunda 6585 sayılı kanundaki değişiklikler ile ilgili yaptığı konuşmasında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e yüklendi.

TBBM görüşmeleri sırasında meclis kürsüsünden seslenen Basmacı “Bir zamanlar tarım sektöründe kendi kendine yetebilen beş ülkeden biriyken evde, okulda ‘yerli malı Türkün malı herkes olu kullanmalı' derken şimdi yerli neyimiz kaldı?” diye sordu. Basmacı, “Önce tarımda üretmeyi durdurduk.

Mazot gübre başta olmak üzere girdi maliyetlerini artırdılar. Bunların hepsi süreçti. Geçen hafta tarım bakanlığı Sudan'dan 5 milyon dönüm yer kiraladı. Her yıl ülkemde Trakya büyüklüğünde toprak ekilemez dikilemezken bu neyin kafasıdır ben anlayamadım” dedi.

ELMA VE ÜZÜMDEN ÖRNEK VERDİ

“Tarım bakanı bir röportajında Türk insanı ananas, avakaduyu ucuz yesin diye yaptık demiş” diyen Basmacı, “Ben kendi memleketimde 70 kilometre ileride üretilen Çivril elması, yerinde 40 kuruşken pazardan 4 liraya alıyorum. Benim üzümüm Buldan'da, Alaşehir'de 30 kuruşken pazardan 2 liraya alıyorum. Sudan'dan buraya ışın makinesi var muhtemelen üretilen ürünler onunla gelecek buraya” dedi.