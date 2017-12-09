İçişleri Bakanlığı'nın, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi görevden uzaklaştırılmasının ardından çok sayıda CHP'li milletvekili Ataşehir Belediye Binası önünde ortak açıklama yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, " Bizim belediye başkanlarımızdan şüphemiz yok, vermeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz" dedi.
Ataşehir Belediye Binası önünde yapılan ortak açıklamaya; Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Yasemin Öney Cankurtaran, Engin Altan, Seyit Torun, Bülent Tezcan, Ali Şeker, Barış Yarkadaş, Ali Özcan, Onursal Adıgüzel, Sibel Özdemir, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve 14 belediye başkanı katıldı.
İşte o görüntüler...
CHP'li milletvekilleri ve başkanlar İlgezdi'ye destek verdi