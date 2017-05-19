CHP'li Özel: Fethullah Gülen zil takıp oynuyordur

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sözcü Gazetesi ve Sözcü Gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yönelik FETÖ/PYD soruşturmasına tepki gösterdi. Özel, ‘En son Sözcü’ye ‘FETÖ’ diyecek kadar çıldırdılar. Bu iş en sonunda FETÖ’nün işine yarar. Şu an Fethullah Gülen Amerika’da zil takıp oynuyordur. ‘Bu iş sulandı, Sözcü’yü bile FETÖ yaptılar’ diyordur. Fethullah Gülen bugün herhalde dünyanın en mutlu insanıdır’ dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, bu sabah Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında ‘FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri’ iddiasıyla başlatılan soruşturma hakkında açıklamada bulundu. Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamalarının ardından konuşan CHP’li Özel, FETÖ soruşturmalarının sulandırıldığını söyledi. Sözcü Gazetesi’nin ve Burak Akbay’ın FETÖ ile hiçbir alakasının olamayacağını dile getiren Özel, ‘Darbe girişimine karşı hep birlikte direndik. Eğer o darbe girişimi başarılı olsaydı Fethullah Gülen Türkiye’ye Humeyni gibi gelecek, ne kadar asker ne kadar polis varsa hepsinin üstünde bir baskı uygulayacak, yaşam biçimini kendine göre dayatacaktı. Tedbir alacağını söyleyenler olağanüstü hal ilan ettiler. Baskı altına aldıkları hakim ve savcılarla önce Fethullah Gülen cemaatine yönelik olarak başlayan, sonra sol görüşten olan öğretim görevlilerine, ardından ne kadar muhalif varsa onlara yönelik büyük bir saldırıya geçtiler. Sözcü Gazetesi muhalif bir gazetedir, iktidarı rahatsız eden bir gazetedir. Ama Sözcü’nün üstüne FETÖ yapışmaz’ diye konuştu.

Muhalif seslerin tek tek susturulduğunu savunan CHP’li Özel, ‘Balyoz’a, Ergenekon’a karşı olan Sözcü, bugün gelmiş nasıl oluyorsa bu kumpas davalarının hepsinin tertipleyicisi Fethullah Gülen ve onun örgütü ile ilişkilendiriliyor. Buna kargalar güler, buna kimseyi inandıramazsınız. Bu yaptığınız iş FETÖ ile mücadeleyi zafiyete uğratır. En son Sözcü’ye ‘FETÖ’ diyecek kadar çıldırdılar. Cumhurbaşkanına ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne söylüyoruz; Aklınızı başınıza alın. Bu iş size fayda getirmez. Muhalif seslere tahammüllü olacaksınız. Bunu susturmanın, bunu kapatmanın iktidara faydası olmaz. Muhalefet varsa demokrasi vardır. Bugün Sözcü gibi bir gazeteye baskı uygulamak iktidara fayda getirmez, onu gülünç duruma düşürür. Muhalifleri içeri koyarsınız, bir kişi girer, 10 kişi dışarıda büyür. Bu iş en sonunda FETÖ’nün işine yarar. Şu an Fethullah Gülen Amerika’da zil takıp oynuyordur. ‘Bu iş sulandı, Sözcü’yü bile FETÖ yaptılar’ diyordur. Fethullah Gülen bugün herhalde dünyanın en mutlu insanıdır. ‘Bundan sonra bize bir şey diyemezler, bu iş kaynadı, eninde sonunda bu iş geri teper, ben de yırtarım’ diye düşünüyordur. Herkes aklını başına alsın, bazı şeyler bazılarının üstüne yapışmaz. Sözcü’ye ‘FETÖ’ derseniz Fethullah Gülen’in ekmeğine yağ sürersiniz’ diye konuştu.

DHA

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