CHP’li Özel: Şu anda ‘Hayır’ oyları yüzde 52 ile önde

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili olarak, "Şu anda 'Hayır' oyları yüzde 52 ile önde, yüzde 14-15 kararsız var. Bu oyları kazanmak için çalışıyoruz, moralimiz yüksek ve keyfimiz yerinde" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, referandum çalışmaları kapsamında partisinin Uşak İl Başkanlığı binası önünde, vatandaşlara seslendi, ‘hayır’ oyu istedi. Halk oylamasının memleket meselesi olduğunu söyleyen Özel, sandığa gitmemenin ‘Evet’ diyenlerin ekmeğine yağ sürmek olduğunu belirtti.

Referandumda son 12 güne girildiğini ifade eden Özel, “Şu anda ‘Hayır’ oyları yüzde 52 ile önde, yüzde 14-15 kararsız var. Bu oyları kazanmak için çalışıyoruz, moralimiz yüksek ve keyfimiz yerinde. Anketlerde 1-2 puan yanılma olabilir ama önümüzdeki günlerde çok farklı şeyler yapmaya kalkışabilirler, dikkatli olmamız lazım. Devletin her türlü imkanını kullanarak evet kampanyası sürdürüyorlar. Her şeye karşı dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘247 ŞEHİDİ EZEN TANKIN MAZOTUNU BİRLİKTE DOLDURDULAR’

2010 referandumunda Cumhurbaşkanının 12 Eylül’le hesaplaşacağız diyerek meydan meydan gezdiğini ifade eden Özel, “Onun koalisyon ortağı, et ve tırnak gibi ayrılamadığı, övgüler düzdüğü, gökten ne yağarsa, yer kabul etmez diyerek yücelttiği, ulvileştirdiği ve ismini Fethullah Gülen Hocaefendi diyerek söylediği birileri oy versin diye mezardan ölüleri kaldırıyordu. 15 Temmuz’da yapılan darbenin F16 bombasını beraber yerleştirdiler, 247 şehidi ezen tankın mazotunu 12 Eylül’de birlikte doldurdular. Ve 15 Temmuz günü, ülkeye yaşatılan, verdiğimiz şehitlerle Türkiye Cumhuriyeti’nin en karanlık gecelerinden bir tanesi yaşandı. Pensilvanya’ya selamlar, okyanus ötesine hürmetlerimizi sunuyoruz dedikleri kişi darbeye kalkışıyor, darbeci dedikleri bizlerse Mecliste demokrasiye, darbecilere karşı çıkıyorduk. Cumhurbaşkanı 12 Eylül 2010’da ‘başta şahsım ve milletim kandırıldı’ dedi. Bizim fıtratımızda, yaradılışımızda yalan, kibir ve böbürlenmek yok” şeklinde konuştu.

Özgür Özel, ‘anketlerde partili Cumhurbaşkanı ister misin?’ sorusuna yüzde 72 hayır cevabı çıktığını söyledi.

‘KEMAL KILIÇDAROĞLU DA OLSA, SONUNA KADAR KARŞIYIZ’

Referandumda ‘evet’ çıkması halinde Cumhurbaşkanının tek adam olarak her türlü kararı verebileceğini dile getiren Özel, “Cumhurbaşkanı partili olarak istediği Meclis kurulunu belirleyecek, istediği kadar bakanlık kuracak, bakanları belirleyecek, istediği kadar cumhurbaşkanı yardımcısı atayacak, sonra HSYK’yı ve Anayasa Mahkemesi’ni tek başına belirleyecek. HSYK’nın 4 üyesini devletin başı olma sıfatıyla Recep Bey atıyor. HSYK’nın iki üyesi olan biri Adalet Bakanı, biri adalet bakanı müsteşarı. Bunları hükümetin başı sıfatıyla Tayyip Bey atıyor. Geriye 7 tane var. Partinin Cumhurbaşkanı olduğu için bunu da Sayın Erdoğan seçiyor. Sonuç 4 Recep, 2 Tayyip, 7 Erdoğan, 13 tamam, Recep Tayyip Erdoğan. Bir kişinin üzerine elbise dikmişler, kendinden sonra gelene de uysun diye, ikiz kardeşi gelse ona uyması mümkün değil. Uşak’tan ben söyleyeyim Türkiye’den herkes duysun. Eğer bu yetkilerle seçilecek olan Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olsa biz buna sonuna kadar karşıyız. Çok açık söylüyorum. Bu anayasa değişikliği AKP’nin vücut kimyasını bozdu. Bir tam bir çeyrek parti. AKP tam, MHP’nin dörtte biri onlarla” şeklinde konuştu.

MHP SEÇMENİ OYUNA GELMEDİ

Partilerini bırakıp Ak Parti’ye geçen Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu ve Tuğrul Türkeş’i de eleştiren Özel, “Şimdi Sayın Bahçeli, hangi mağduriyet, mahcubiyet ve mecburiyetten bilinmez 10 Ekim günü çıktı başkanlığa evet diyor. Sandılar ki; Bahçeli’ye bir masa, bir kasa, bir tane Mustafa Kemal Paşa, MHP’ye bay bay. Biz bu sistem bu ülkeye demokrasi, mutluluk, huzur, refah ve yarınlara güvence vermediği için böyle ahlaksız bir teklifin yanından geçmeyiz. Şimdi diyorlar iki partili sistem. 15 yıllık parti, 65 yıllık MHP’yi yıkacağını sandı. Ama görünen MHP’nin hem partisini, hem ülkeyi seven seçmenleri bu oyuna gelmedi” dedi.

Öel, CHP Uşak İl Başkanlığı’nı ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

DHA