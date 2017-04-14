CHP’li Özel: Tek kişiye yetki veren değişikliği istemiyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, anayasa değişikliğiyle getirilmek istenen sisteme, kişiler üzerinden karşı çıkmadıklarını, kim olursa olsun tek kişiye yetki veren değişikliği istemediklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa’nın Sarıgöl İlçesi’nde Kent Meydanı’nda bayraklarla karşılandı. Konuşmasında referandumda halk oyuna sunulacak anayasa değişikliğinde emekli, işçi, memur ya da çiftçiyi ilgilendiren hiçbir madde bulunmadığını söyleyen CHP’li Özgür Özel, şunları söyledi:

‘Bu saydıklarımız bu yeni anasayasın içinde olsaydı davulla zurnayla evet derdik. Bir kişiye makam, mevki, yetki veren bir anayasa var. Biz anayasaya kişiler üzerinden karşı çıkmadık. Biz Recep Tayyip Erdoğan başkan olmasın diye bir şey söylemedik. İster Recep Tayyip Erdoğan, ister Kemal Kılıçdaroğlu hatta mezardan Ecevit ya da İnönü çıksa biz cumhuriyetçiler olarak buna sonuna kadar karşı çıkardık. Bu cumhuriyet kolay kazanılmadı, sağcısıyla, solcusuyla, AK Partilisi, CHP’lisi, DP’lisi gibi her partiliden vatan evlatları ile kuruldu. Cumhuriyetin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz.’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de eleştiren Özgür Özel, ‘MHP önceden diyordu ki ‘Başkanlık bölünmedir, başkanlık federasyondur’, ‘Başkanlık Türk yurdunun bazılarına peşkeş çekilmesidir’. Sonra aniden plak değişti, savunmaya başladı. Biz şaşırdık üzüldük ama en çok milliyetçiler, MHP’liler, ülkücüler üzüldü. Dün akşam diyor ki ‘Cumhurbaşkanının danışmanı ülkenin bölüneceği eyalet sistemini savunuyor. Cumhurbaşkanı niye susuyor, neden görevden almıyor’ diyor. Anlamış ama biraz geç oldu’ diye konuştu.

‘BİR DAYATMA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Manisa’daki referandum çalışmaları kapsamında CHP Alaşehir İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Özel ve Böke partililerle buluştu. Parti binasının balkonundan yaptığı konuşmada vatandaşlara seslenen Özgür Özel, AK Parti iktidarının devleti partilileştirmeye çalıştığını öne sürerek, ilk günden beri anayasa değişikliğinin içeriğini konuşmak istemediklerini iddia etti. Özel, ‘Önce bize terörist dediler. Sonra Hollanda ile kavga ettiler. CHP sivilleşmenin, demokrasinin, darbe karşıtlığının sembolüdür. Bizim genel başkanlarımız hapis yattı. Bizim üyelerimiz işkenceden geçtiler. Bizim malvarlıklarımıza el koydular. CHP her türlü darbeye karşı oldu, bundan sonra da karşı olmaya devam edecek’ dedi.

Türkiye’de birçok sorun varken gündemin referandumla meşgul edildiğini ileri süren Selin Sayek Böke ise ‘Bugün bir dayatma ile karşı karşıyayız. Bunca şiddet ve terörün olduğu bir dönemde Türkiye’nin hiç de ihtiyacı yokken, önümüze bir sandık koyuyorlar. Bu kadar sorunların Türkiye’yi yorduğu bir dönemde işsizliği çözmek yerine, şiddeti çözmek yerine, bizim derdimize çare olmak yerine hiç ihtiyacımız olmayan bir sandık koydular. Bundan yaklaşık yüz yıl önce, kadınlı erkekli bu ülkenin her karışında, beraber bir mücadeleye ortak olup, egemenliği saraydan millete almış bize bir soru sordular. Soru şu; mücadele ederek almış olduğunuz egemenliği, mücadele vermeden, yeniden saraya teslim edecek misiniz Cumhuriyeti, demokrasiyi yedirmeyeceğiz. Cumhuriyetimizi yaşatmak için sandığa gidip, hayır oyumuzu kullanacağız’ dedi.

DHA