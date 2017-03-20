CHP’li Özel’den Cumhurbaşkanı’na tepki!

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Uğur Dündar'ın sunduğu Halkın Arenası isimli program için Akhisar'a geldi. Özel ve Böke program öncesi CHP Akhisar İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek basın açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Uğur Dündar’ın sunduğu Halkın Arenası programına katılmak üzere bugün Akhisar’a geldi. Program öncesinde CHP İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Özel ve Böke’yi CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve partililer karşıladı. Özel ve Böke burada basın açıklaması yaptı. İlk olarak konuşan Özgür Özel, gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın futbol zirvesinde yaptığı açıklamalara cevap verdi. Özel, şöyle konuştu:

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“Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugün yapılan Uluslararası 2’nci Futbol Zirvesinde ve Haliç Kongre Merkezinde bir konuşma yaptı. Futbol gibi bu ülkenin zor zamanlarında ülkeyi birleştiren, hepimizin ortak olarak bir yandan sporu desteklerken bir yandan stresimizi attığımız ayrılıklarımızı unuttuğumuz tribünleri bölmek doğru değil. Futbolu siyasete alet etmek doğru değil ama bütün siyasetini kutuplaştırma, ötekileştirme üzerine kurmuş olan Sayın Cumhurbaşkanı bugünki futbol zirvesinde Sayın Genel Başkanımız için onun jübile zamanı geldi, şu kadar maç yaptı kaybetti gibi küçümseyici taraftarsız bir Cumhurbaşkanına yakışmayan ve futbolu siyasete alet etmeye çekinmeyen bir konuşma yapmıştır. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak kınadığımızı ifade etmek isteriz. Yapacağı benzetme illa spora dahi ise o bugüne kadar şu kadar maç kazandım demesin. 16’sında bir ünvan maçı var, dizleri titriyor. Bugüne kadar devlet imkanlarını kullanarak o sebeple, bu sebeple kazandığı maçlar ona güven verdi. Bir maça daha çıktı ama çıktığı bu maç bu sefer bu bir ünvan maçı. Bu maçı kaybettiğinde geçmişte kazandığı maçlardaki mutluluktan kendisi için eser kalmayacağı anlaşılıyor. Biz bu işi bir ölüm kalım mücadelesine çevirmemesini 16 Nisan’da seçimin sonucu ne olursa olsun, kazananın kaybedenin olmayacağını, tek kazananın millet olacağını, demokrasi olacağını ve bu ülkeyi felakete götürmekte olan Başkanlık sistemine karşı milletin dur diyeceğini biliyoruz. Bunu bir maça, bir rekabete dönüştüren ve buna herşeyi alet eden Cumhurbaşkanı’nın bu yaklaşımını kınıyoruz. Futbol herkes için var. Tüm takımlarda tüm siyasi görüşlerden insan var, evet diyenler de, hayır diyenler de başımızın tacıdır. Başımızın tacı olmayan tek anlayış ülkeyi bölmek isteyen futbola bile siyaseti karıştıran bu anlayıştır. Bu anlayışı da kınadığımızı açıkça ifade etmek istiyoruz” dedi.

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“17 NİSAN’DA BURADA UMUT OLACAK”

16 Nisan’da verilecek oy ile inşaa edilecek müthiş bir demokrasi hikayesi olduğuna dikkat eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Basın Sözcüsü Selin Sayek Böke ise, “Bu demokrasi hikayesini bugünden başlattığımız taktirde 17 Nisan’da burada umut olacak, burada özgüven olacak, burada aydınlıklar olacak. Şimdi bize düşen bizi kutuplaştıran bizi ayrıştıranlara inat, biz biriz demek, biz siz diyenlere inat, biz hepimiz hikayesi anlatmak. Bunu yaparken de sadece kendimizi yücelten değil hep birlikte birbirimizi yücelten bir siyasi anlayışını yerleştirmekten geçiyor” dedi. DHA