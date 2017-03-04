CHP’li Özgür Özel: ‘Kararsızlar ‘hayır’ demeye başladılar’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yapılan bütün analizlerde, maddelerin içeriği açıklandıkça, kararsızlar 'hayır' demeye başladılar" dedi.

CHP Alaşehir İlçe Başkanlığı tarafından 16 Nisan referandumuyla ilgili toplantı düzenlendi. Ozan Düğün Salonu’nda düzenlenen toplantıya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Mustafa Kemal Atatürk Kuva-i Milliye ile beraber tek adam elinde olan yasama yürütme, yargı yetkisini halka vermiştir. Bugün, bu anayasa değiştirilerek tek adama verilmek istenmektedir. Biz ülkemiz için susuyoruz. Ama bize terörist diyen adamın alnını karşılarız ” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise , “AK Parti'liler neden ‘Evet’ denildiğini anlatmıyorlar. Sadece ‘Evet’ oyunu verirseniz, eğer ‘Hayır’ verirseniz’ ağızlarına bile almamaları gereken ‘Terör örgütlerini desteklemiş olacaksınız’, diyorlar. Terör örgütleri kendilerini tanıtmak için değişik eylemler yaparlar. İşte terör örgütlerinin yapmak istedikleri reklamlarını bunlar yapmaktadırlar ” diye konuştu.

Kararsızların ‘hayır’ demeye başladığını savunan Özel, “Ama onlar ne derse desin onların dediklerinin tutmadığı ortada. Yapılan bütün analizlerde, maddelerin içeriği açıklandıkça, kararsızlar ‘hayır’ demeye başladılar. Bunlar bizi tahrik edip, sinirlerimizi bozmaya çalışacaklar. Ama biz öğretmen eski öğrencilerine, komşu samimi olduğu komşusuna, kızını veren dünürüne kadar herkes, ülkemizin, çocuklarımızın geleceği için ‘hayır’ demesini isteyeceğiz” dedi.

İHA