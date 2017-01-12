CHP’li Özgür Özel’den Binali Yıldırım’a ‘kaptan’ cevabı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Binali Yıldırım'ın 'iki kaptan gemiyi batırır' sözlerine çok sert cevap verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de yapılan Anayasa Görüşmeleri’den çok konuşulacak sözler söyledi. ”12 Eylül 2010 referandumu TBMM'yi vuran F16'nın bombasını, askerlerimizi şehit eden silahlara konan mermiyi, tanklara konan mazotu doldurmuştu. Bugün verdiğiniz yetkiler, yapmaya kalktığınız bu iş bu ülkenin sonunu getiriyor” diyen Özgür Özel, “istenen her şeyi yapabilme hali her şeyi çözüyorsa, terörü, anaların gözyaşlarını, dizginlenemeyen doları niye durdurmuyorsunuz.” diyerek AKP’ye sitem etti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BİNALİ YILDIRIM’A CEVAP!

Özgür Özel, Binali Yıldırım’ın ‘ İki kaptan gemiyi batırır! Tek olması lazım’ sözlerine bu gemiyi yüzdüremediğiniz doğru, ikinci kaptanın boğazını bundan 6 ay önde sıktınız denize attınız. Yeni ikinci kaptana denize kendisini atlamaya ikna ettiğiniz de doğru. Ama gemi doğru gitmiyor. Geminin içinde hepimiz varız. Halk var, emekçi var çiftçi var. Siz bu gemiyi batırmaya doğru gidiyorsunuz buna izin vermeyeceğiz’ diyerek tepki gösterdi.