CHP’li Sertel: Atatürk ve Türk bayrağı kapatıldı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Konak Hakimiyet-i Milliye İlkokulu Müdürü Ö.B.’nin okulun dış cephesinde yer alan Türk bayrağı, Atatürk ve çocukların fotoğrafının yer aldığı panoyu, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın olduğu 15 Temmuz afişi ile kapattığını öne sürerek, “Çevre sakinlerinin ve velilerin tepkisine rağmen 15 Temmuz Anması´nın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen afiş kaldırılmadı. Yüreği Atatürk sevgisi ile atan duyarlı vatandaşların kendisini araması sonucu bu skandaldan haberdar oldum. Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´e yapılan saygısızlıklar olağan hale getirilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı´nın fotoğrafının bulunduğu 15 Temmuz afişi, kasıtlı olarak Atatürk fotoğrafının üzerine asıldı” dedi.
“BU HATAYI DERHAL DÜZELTİN”
İzmir Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü´nü göreve çağıran CHP’li Sertel, şunları söyledi:
“Birileri çıkıp Atatürk´e aleni hakaret ediyor. Göstermelik cezalar alıyor. Başka birileri Anıtkabir arazisini konut imarına açıyor. Devletin tepesinin bunlara göz yumduğunu gören kamu görevlileri de Atatürk´ü nasıl yok edebiliriz, yukarıya nasıl yaranabiliriz onun derdine düşüyor. İzmir Konak Mithatpaşa Caddesi üzerinde yer alan Hakimiyet-i Milliye Okulu Müdürü´nün bu yaptığı Atatürk´e saygısızlıktır, terbiyesizliktir. Okulun ön cephesinde 15 Temmuz afişinin asılacağı çok sayıda yer olmasına rağmen Türk bayrağı, Atatürk ve gençlerden oluşan fotoğrafının üzerine asılması kasıtlıdır. Çevredeki duyarlı vatandaşların uyarısına rağmen afişin o alana asılması, 15 Temmuz´un üzerinden 4 gün geçmesine rağmen hala orada duruyor olması kasıt olduğunun açık göstergesidir. O okulun müdürüne Cumhuriyet sayesinde, Atatürk´ün eğitim-öğretim ve öğretmenlere verdiği önem sayesinde o görevde bulunduğunu hatırlatmak istiyorum. İzmir Valisi´ni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nü ve okul müdürünü derhal bu hatayı düzeltmeye davet ediyorum.” DHA