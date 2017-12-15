CHP’li Tanal: ‘Çalışma raporunda Atatürk sansürü var’

CHP'li Mahmut Tanal, TBMM 26. Yasama Dönemi Çalışma Raporunu'nda, Atatürk'e sansür uygulandığını ifade ederek tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, TBMM'nin Milletvekillerine gönderdiği 26. Yasama Dönemi Çalışma Raporu'na Meclis Genel Kurulu'nda tepki gösterdi.

Tanal, Çalışma Raporlarında, Meclis Başkanının reklamı değil, sözlü-yazılı soru önergeleri, kanun teklifleri, araştırma önergeleri gibi Meclis'te gerçekleşen yasama faaliyetlerinin olması gerektiğini ifade etti.

Çalışma Raporunda toplamda 14 sayfada Atatürk'ün posterinin yarısı gösterilmeyerek sansürlendiğinin altını çizerek Tanal, şunları söyledi: “Bize gönderdiğiniz 26. Yasama Dönemi Çalışma Raporu'ndaki sayfaları okuyorum. 41, 43, 47, 48, 52, 55, 57, 162, 115, 181, 211, 212, 270 sayfalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin yarısını çekmişsiniz, yarısını göstermişsiniz, çekilmemiş. Daha bugün gönderdiğiniz bu çalışma raporlarında hala Atatürk düşmanlığından vazgeçilmemiş. Atatürk düşmanlığından ne zaman vazgeçeceksiniz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan bu Meclis'e saygısızlık değil midir? Bu çalışma raporunda yazılı, sözlü soru önergeleri, kanun teklifler yok. Sadece Meclis Başkanının reklamı var. Ayıp değil mi? Utanmıyorlar mı?”