CHP’li Tekin’den Erdoğan’a 15 Temmuz çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gecesi üzerinden yüklenmesine CHP'den yanıt geldi.

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na “meydanlara çıkmak yerine, CHP Bakırköy ilçe başkanlığına gitmesi” eleştirisine, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Başbakan Binali Yıldırım üzerinden yanıt verdi. Tekin, Yıldırım’ın da 15 Temmuz’da Kastamonu’da bir kaymakamın evine sığındığına vurgu yaptı.

Tekin ayrıca, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta AKP’li eski Bakanlardan, halen de AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Hayati Yazıcı’nın da bulunduğunu, Yazıcı’nın da meydanlara çıktığına ilişkin bir bilgi olmadığını söyledi.

“BU TELAŞIN NEDENİ FETÖ ÇATI İDDİANAMESİNDE 2004 YILININ MİLAT ALINMASI”

Tekin, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, 9 ay önce tüm partiler FETÖ darbesine karşı dimdik bir tavır sergilediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu tavra teşekkür ettiğini hatırlattı. “Ne oldu Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Genel Başkanımızı tebrik ederken, 9 ay sonra herşeyi bir yalan üzerine inşa etmeye çalışmaya başladı?” sorusunu soran Tekin, bunun yanıtının da FETÖ çatı iddianamesinde olduğunu söyledi.

Tekin, “Darbeden sonra AKP hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ konusunda bir milat koymuştu; Miladı, 17-25 Aralık’tan sonra diye açıklamışlardı. Ancak Türk yargısı, karınca misali yavaş yürüse de, işini yapıyor. Nitekim, FETÖ çatı iddianamesinde MGK’nın FETÖ’yü ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü 2004 tarihli kararı da çatı iddianamesine girdi. Böylece gerek Sayın Cumhurbaşkanı’nın, gerekse AKP hükümetinin FETÖ ile işbirliği konusunda koydukları 17-25 Aralık miladı geçersiz hale geldi. Türk yargısına göre FETÖ konusundaki asıl milat, 2004 yılındaki MGK kararı oldu. Bu tarihle birlikte, hem darbe, hem de FETÖ’nün soruşturulması 2004 yılından itibaren ele alınacaktır. Şimdi görüyorum ki telaşın ana sebebi bu; FETÖ çatı davası 2004 yılını baz alınca, doğal olarak “verdiysem ben verdim” diyerek kupon arsaları, 1240 tane vatan toprağını bu örgüte peşkeş çekenler, “ne istediler de vermedim” diyenler telaşa düştü.”

“YILDIRIM 15 TEMMUZ GECESİ NEREDEYDİ?”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz darbe gecesi ne yaptığını gündeme taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Binali Yıldırım’ın nerede olduğuna da bakması gerektiğine dikkat çeken Tekin, “Bizzat yandaş basın, Başbakan Yıldırım’ın darbe gecesi Kastamonu’da bir kaymakamın evine sığındığını yazıyor. Sayın Cumhurbaşkanı keşke bunları da gündeme getirse de tartışsak” dedi.

Gürsel Tekin, “Biz genel Başkanımızı tanırız. Korkularını aşmış, korkusu olmayan bir insandır. Yenikapı dahil olmak üzere, tereddütsüz cesur şekilde gelip, darbecilerin karşısında durmuştur.” diye konuştu.

Darbe gecesi TBMM’ye sahip çıkılması konusundaki ilk twitlerin de yine CHP’li vekillerden geldiğine dikkat çeken Tekin, “Biz hiçbirimiz devletin kurumlarına sığınmadık. AKP vekilleri twit bile atamazken, ilk twitler CHP’lilerden geldi. TBMM’yi açalım, parlamentoya sahip çıkalım önerisi de yine CHP’nindir. Bu arada, 8 AKP’li bakan üç gün boyunca ortada yoktu, biz onların neler yaptığını çok merak ettik. Eminim Sayın Cumhurbaşkanı da merak etmiştir” dedi.