CHP’li Tezcan: Erdoğan’ın dava açmasından memnun olduk

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tazminat davası açmasına ilişkin, “Dava açmasından memnun olduk, rahatsız olmadık çünkü Sayın Genel Başkan, hiç olmazsa şimdi bunu ispat etme imkanı bulacak” dedi.

CHP'li Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1,5 milyon liralık tazminat davası açmasıyla ilgili ANKA'ya değerlendirmelerde bulundu. Tezcan şunları dedi:

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“Sayın Genel Başkanımız bir soru sordu. Tazminat davası, muafiyet hakkı vermez. Bu ülkenin başında Cumhurbaşkanlığı makamında oturan biri, tazminat davası açarak açıklama yükümlüğünden kurtulamaz. Açıklama yükümlülüğü hâlâ devam ediyor. Her demokraside milletin bu bilgileri bilme hakkı, en kutsal haktır, bu bir. İkincisi, dava açmasından memnun olduk, rahatsız olmadık çünkü Sayın Genel Başkan, hiç olmazsa şimdi bunu ispat etme imkanı bulacak. Mahkeme tartışacak, ‘bakalım böyle bir para gitmiş mi, gitmemiş mi, gönderilmiş mi gönderilmemiş mi?', bunu mahkemede tartışma imkanı bulacağız.”

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CHP'li Tezcan, Erdoğan'ın son dönemde her konuda yüksek meblağlı tazminat davaları açarak muhalefetin konuşamayacağı bir iklim yaratmaya çalıştığını söyleyerek, “Bu dava bizi susturmaya değil, bu konunun yargı noktasında daha etkili bir şekilde konuşulmasına neden olacak.” ANKA