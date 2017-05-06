CHP’li Tümer: Kurultay arayışına karşıyım!

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, 16 Nisan’da yapılan Anayasa Değişikliği Referandumunda kullanılan mühürsüz oylar ve YSK kararlarına karşı partisinin “pasif” kaldığı yolundaki eleştirilere katılmadığını belirtti. Tümer, “Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk içinde mücadele etmek durumundayız. İnsanları sokağa dökmenin çok ağır bedelleri olabilirdi” dedi.

Tümer, CHP'li muhaliflerin olağanüstü kurultay taleplerinin ise “yersiz” olduğunu kaydetti. “Zaten Ocak ayında kurultay olacak.” diyen Zülfikar İnönü Tümer, “Bütün Türkiye'nin umudu olan bir partinin dışarıya, basın önünde çatışır gibi bir görüntü vermesi doğru değil. CHP referandumdan sonra bütün gruplarını topladı, görüş alışverişinde bulundu. Bizim milletvekili grubunda böyle bir konu gündeme gelmedi toplumdan da böyle de bir talep de yok. Bizim amacımız tekrar bir toplumsal manifestoyla ülkeyi parlamenter sisteme döndürecek bir başkan adayı ile bunu sağlamak. Genel başkan adayı olabilirler ama olağanüstü kurultay arayışını doğru bulmuyorum. “dedi.

“Baykal'ın önerisinin kendisini bağlayacağını” ifade eden Tümer, “YSK tam kanunsuz bir iş yapmıştır. Seçim sonuçlarını değiştiren bir mühürsüz oy olayı var. Bunun müeyyidesi vardır. AYM , Danıştay görevlerini yapmaları gerekiyordu ama yapmadılar. Fakat biz ana muhalefet partisiyiz, iktidar adayıyız bir insanları sokağa çağırıp sokakta bunların tırnaklarına zarar gelecek bir eyleme sokmamız, hele hukukta daha gidecek yolumuz varken doğru olmazdı. Türkiye hukuk devleti buna inanıyoruz . İnsanları sokağa dökerek tankların önüne insan atamayız biz, Hukuk içinde davranmak zorundayız. Toplumsal bir muhalefette elbette yalnız bırakmayız , yanlarında oluruz ama çıkıp, ‘basın, yakın, yıkın' diyecek halimiz yok. İnsanları sokağa dökmenin çok ağır bedelleri olabilir.” diye konuştu.