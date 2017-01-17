CHP’li vekil Eren Erdem’in annesinin evine kurşunlu taciz!

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Ankara'da TBMM'deyken, İstanbul'da yaşayan annesinin evine kimliği belirlenemeyen saldırganlar kuru sıkı tabanca ile ateş açtı.

İstanbul Bahçelievler’de bulunan Eren Erdem’in annesinin evinin çok yakınında üç el ateş edildi. Kuru sıkı ile açılan ateş sonucu emniyet birimleri olay yerine gitti. Olayda yaralanan olmadı.

“SALDIRGANLARIN BİZİ HEDEFLEYİP HEDEFLEMEDİĞİNİ, YAKALANDIKLARINDA ANLAYACAĞIZ”

Eren Erdem SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, saldırının annesinin penceresi önünde gerçekleştiğini, Emniyet güçleri ve İstanbul Valiliği’nin konuyla ilgilendiğini söyledi. Erdem şöyle konuştu;

“Emniyet ve valilik konuyla ilgilendi. Validemizin penceresi önünde havaya ateş açıldı. Bizi hedefleyip hedeflemediğini saldırganlar yakalandığında anlayabiliriz. Motorlu bir taşıtla iki kişi böyle bir saldırı yapmış. Neyi hedeflediğini, neyi amaçladığını bilmiyoruz. Ancak olayın validemin evinin önünde olması nedeniyle, böyle bir genel algı söz konusu. Yakalandıklarında anlayacağız” dedi.