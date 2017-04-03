Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li vekil Hüsnü Bozkurt’tan eleştirilere canlı yayında cevap

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt bir önceki hafta stüdyo konuğu olarak katıldığı Halk Arenası programında referandum ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, birçok siyasi isim CHP'li Bozkurt'un yaptığı açıklamalara sert şekilde tepki göstermişti. Bozkurt, yaşananlar üzerine Halk Arenası'na telefonla bağlanarak eleştirilere cevap verdi.

22:033 Nisan 2017
Gündem
CHP’li vekil Hüsnü Bozkurt’tan eleştirilere canlı yayında cevap
CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt bir önceki hafta stüdyo konuğu olarak katıldığı Halk Arenası programında referandum ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, birçok siyasi isim CHP'li Bozkurt'un yaptığı açıklamalara sert şekilde tepki göstermişti. Bozkurt, yaşananlar üzerine Halk Arenası'na telefonla bağlanarak eleştirilere cevap verdi.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt konuk olarak katıldığı Halk Arenası’nda yaptığı açıklamalar nedeniyle sert eleştirilerle karşılaştı. Açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Bozkurt’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon’daki konuşmasında ‘Geri zekalı’ ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu olaylar sonrası Bozkurt, Halk Arenası’nın bugünkü yayınına telefonla bağlandı ve söylediklerinin arkasında olduğunu söyledi.

 

İLGİLİ HABERSedef Kabaş: 'Hüsnü Bozkurt Türkiye Cumhuriyeti için reklam arası mı dedi?'Sedef Kabaş: 'Hüsnü Bozkurt Türkiye Cumhuriyeti için reklam arası mı dedi?'

 

İLGİLİ HABERCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li vekile sert sözler: Sen geri zekalı mısın?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li vekile sert sözler: Sen geri zekalı mısın?İLGİLİ HABERCHP'li Bozkurt hakkında soruşturmaCHP'li Bozkurt hakkında soruşturma
Son güncelleme: 22:2303.04.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar