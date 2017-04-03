CHP’li vekil Hüsnü Bozkurt’tan eleştirilere canlı yayında cevap

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt bir önceki hafta stüdyo konuğu olarak katıldığı Halk Arenası programında referandum ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, birçok siyasi isim CHP'li Bozkurt'un yaptığı açıklamalara sert şekilde tepki göstermişti. Bozkurt, yaşananlar üzerine Halk Arenası'na telefonla bağlanarak eleştirilere cevap verdi.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt konuk olarak katıldığı Halk Arenası’nda yaptığı açıklamalar nedeniyle sert eleştirilerle karşılaştı. Açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Bozkurt’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon’daki konuşmasında ‘Geri zekalı’ ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu olaylar sonrası Bozkurt, Halk Arenası’nın bugünkü yayınına telefonla bağlandı ve söylediklerinin arkasında olduğunu söyledi.

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