TBMM'deki anayasa oylamasında gizlilik ilkesinin AKP'li vekillerce ihlal edildiği iddialarına ilişkin söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, dünkü oylama sırasında 3 erkek AKP'li vekilin bir kabine girip ne yaptığını bir fıkrayla sordu.

CHP’li vekilden AKP’li vekillere zor soru! 3 erkek bir kabinde ne yapıyordunuz?

TBMM'deki anayasa oylamasında gizlilik ilkesinin AKP'li vekillerce ihlal edildiği iddialarına ilişkin söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, dünkü oylama sırasında 3 erkek AKP'li vekilin bir kabine girip ne yaptığını bir fıkrayla sordu.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan, üç vekilin aynı anda aynı kabinde oy kullandığını belirterek “Aynı kabinde 3 erkek vekil oy kullanıp gizliliği ihlal etmediyseniz, ne yapıyordunuz” sorusunu bir fıkradan yola çıkarak sordu.

Konuşmasına bir hikayeyle başlamak istediğini belirterek CHP’li Fatma Kaplan, “Okul tuvaletinde sigara içen üç erkek öğrenci öğretmenine yakalanır. Öğretmen üç erkek öğrenciye sorar ‘Siz içeride sigara mı içiyordunuz?’ Öğrencilerden biri ‘hayır hocam’ diye yanıt verir. Öğretmen tekrar sorar ‘Sigara içmiyorsanız, üç erkek bir kabinde ne yapıyordunuz?’ Bu sefer diğer öğrenci ‘Hopcam vallahi sigara içiyorduk’ diye itiraf eder

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“3 AKP'Lİ VEKİL BİR KABİNDE NE YAPIYORDUNUZ?”

Şimdi soruyorum dünkü oylamada, aynı kabinde, birlikte oy kullanan 3 erkek AKP'li vekil eğer birlikte oy kullanmıyorduk, vallahi Anayasa'yı ve gizliliği ihlal etmiyorduk diyorsanız, 3 erkek bir kabinde ne yapıyordunuz? 3 AKP'li vekilin bir kabinde birlikte ne yaptığını milletimizin bilmeye hakkı vardır” ifadelerini kullandı

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TBMM'de dünkü başkanlık anayasası oylamasında gizli oy kullanılması gerekirken, AKP'li vekiller kullandıkları oyları açık ettiler. Bazı AKP'li vekiller oy pusulalarını gösterirken, bazı AKP'li vekiller ise kabine birlikte girdiler.