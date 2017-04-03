CHP’li vekiller: Bu yargıya gözdağıdır!

Akşam saatlerinde FETÖ'nün medya yapılanması davasında tutuklu gazetecilere tahliye kararı veren iki hakimin açığa alınmasına tepkiler yükseldi.

FETÖ örgütü medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada, aralarında Atilla Taş'ın da olduğu tutuklu 21 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti ile duruşma savcısı HSYK tarafından açığa alındı.

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HSYK 2. Dairesi, tahliye kararı veren 25. Ağır Ceza mahkemesi başkanı ve üyeleri İbrahim Lorosdağı, Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim ile duruşma savcısı Göksel Turan'ın açığa alınmasını kararlaştırdı. Açığa alma işleminin ”kasıtlı tahliye” gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.

Karar akşam saatlerinde sosyal medyanın gündemine otururken, CHP milletvekillerinden tepkiler yükseldi.

“ADALET GALİP GELECEK BİR GÜN…”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AKP'nin kendi eliyle atadığı yargıçları görevden alarak tüm yargıçlara gözdağı verdiğini belirterek, “Ne yaparsanız yapın; adalet galip gelecek birgün” diye yazdı.

“YARGIYA GÖZDAĞI”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da karara tepki gösterdi. Kararın yargıya ‘gözdağı' olduğunu söyleyen Tanal, “Tahliye kararı veren yargıçlar açığa alınacağı anlamına gelir” ifadelerini kullandı.