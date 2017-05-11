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CHP’li vekiller de açlık grevine başladı!

KHK ile akademisyenlikten atılan ve işlerine geri dönmek için 63 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya CHP'li dört vekilden destek geldi. CHP'li vekiller Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek olmak için 24 saatlik açlık grevine başladıklarını duyurdu.

00:1411 Mayıs 2017
Gündem
CHP’li vekiller de açlık grevine başladı!
KHK ile akademisyenlikten atılan ve işlerine geri dönmek için 63 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya CHP'li dört vekilden destek geldi. CHP'li vekiller Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek olmak için 24 saatlik açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Olağanüstü Hâl (OHAL) sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile işlerinden atılan öğretmen Özakça ve akademisyen Gülmen, 63 gündür açlık grevindeydi.

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise Gülmen ve Özakça’ya destek olmak için açlık grevine başladı. Sarıbal, Şeker, Kara ve Tüm, Gülmen ile Özakça'nın durumuna dikkat çekmek için 24 saatlik açlık grevi yapacaklarını açıkladı. Vekiller, Meclis kulisinde devam ettikleri açlık grevlerine bugün sabahtan itibaren yine sürdürecekleri belirtti.

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Son güncelleme: 00:2511.05.2017
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