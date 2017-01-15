CHP'li vekillerden Anayasa kitapçığıyla protesto

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TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 17'nci maddesi oylandı. Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
CHP'li vekillerden Anayasa kitapçığıyla protesto
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