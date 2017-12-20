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CHP’li Yalım’dan Maliye Bakanı Ağbal’a: Bunların yakıtındaki vergiler adil mi?

2018 yılı bütçeleri görüşmelerinde partisi adına konuşan CHP Milletvekili Özkan Yalım, kürsüden traktör ve yat maketi gösterip Maliye Bakanı Naci Ağbal'a "Bunların yakıtındaki vergiler aynı mı?" diye sordu.

Zekeriya ALBAYRAK
23:1320 Aralık 2017
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CHP’li Yalım’dan Maliye Bakanı Ağbal’a: Bunların yakıtındaki vergiler adil mi?
2018 yılı bütçeleri görüşmelerinde partisi adına konuşan CHP Milletvekili Özkan Yalım, kürsüden traktör ve yat maketi gösterip Maliye Bakanı Naci Ağbal'a "Bunların yakıtındaki vergiler aynı mı?" diye sordu.

CHP’li Yalım, kürsüden traktör ve yat maketi gösterip Maliye Bakanı’na bunların yakıtındaki vergi aynı mı? diye sordu.

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TBMM Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçeleri görüşmelerinde konuşan CHP Milletvekili Özkan Yalım yanında getirdiği oyuncak traktör ve yat maketlerini Maliye Bakanı Ağbal’a göstererek “Bunun birini köylü diğerini zenginler kullanıyor. Bunların yakıtındaki vergiler adil mi?” diye sordu.

FOTOĞRAFLAR: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTOĞRAFLAR: ZEKERİYA ALBAYRAK

Son güncelleme: 23:1620.12.2017
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