CHP’li Yedekci: ‘Aleviler bu ülkenin asli unsurudur’

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla, Malatya'da alevi ailelerin yoğunlukla yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boya ile işaret bırakıldığını gündeme getirdi.

CHP'li Yedekci, “Malatya’da Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki 13 evin kapısı kırmızı boyayla işaretlenmiştir. Özellikle Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı bu bölgede bu işaretleme hepimizin aklına kötü hatıraları getirmiştir. Alevilere inançları ve yaşam felsefeleri nedeniyle cephe alan bir anlayış tarafından bu işaretlemelerin_ yapılmış olması endişesini vatandaş orada yaşamaktadır. İçişleri Bakanlığından ve güvenlik güçlerinden gerekli önlemleri almasını rica ediyoruz. Aleviler bu ülkenin asli unsurudur. Güvenlikle ve huzurla yaşamaları onların en doğal haklarıdır” dedi.