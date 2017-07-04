CHP’li Yedekci: Başkanlık oyunu sahnede

CHP'li Gülay Yedekci, TBMM için yeni bir kampus arayışlarına tepki gösterdi, "15 Temmuz Darbesi bahane, Yeni Meclis binası için Başkanlık oyunu sahnede" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkması TBMM’de ek oda ihtiyacı ortaya çıkarınca yeni bir kampüs aranmaya başlanmasına tepki gösterdi.

Aynı zamanda yüksek mimar olan Yedekci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “15 Temmuz Darbesi Bahane, Yeni Meclis Binası için Başkanlık Oyunu Sahnede” değerlendirmesinde bulundu.

Yedekci yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“BU HAT BOŞALTILMAK İSTENİYOR”

“Milletvekillerine gönderilen mektupta, yeni bir Meclis binası yapılması gerektiği yolundaki açıklamanın ardından, daha önce de bahsettiğim üzere Ankara'da Cumhuriyet'in ana aksını oluşturan, tüm yolların Mustafa Kemal Bulvarı'na çıktığı Ulus-Sıhhiye-Kızılay- Bakanlıklar-TBMM ve Çankaya Köşkü hattının boşaltılmak istendiğidir.

Ankara'da Mustafa Kemal Bulvarı'na çıkan tüm ana ve ara yollar, 140 yıla yayılan ve meşrutiyetten cumhuriyet devrimlerine varan, mimari anlayışla şekil bulmuş bir kent ve devlet anlayışıdır. Şimdi yapılmak istenen; bakanlıkların, yargının, ordunun, bürokrasininKızılay'dan Eskişehir yoluna ve Beştepe çevresine tümüyle kaydırılma girişimidir.

“DEVLET BEŞTEPE ÇEVRESİNE KONUŞLANDI”

Devleti kiracı yapmaya odaklanmış, rantı Eskişehir yoluna paylaştırmış, estetiği ve devlet algısını yok saymış, üretimi değil tüketimi öne çıkarmış kimliksiz bir başkent modelinin devamı devletin Eskişehir yoluna, Beştepe çevresine konuşlanmasıdır.

Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle, Milletvekillerinin daha önce odalarının bulunduğu eski Halkla İlişkiler Binası'nın yerine yeni bir bina yapılması planlanmıştır.

Meclis Başkanlığının neden ve nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şekilde yıkımını ve yapımını özel sektöre verdiği yeni Halkla İlişkiler Binasını, yeni Milletvekili hizmet binası olarak planlandığı söylenmişken neden vazgeçilmiştir?

Şimdi anlaşılıyor ki yeni bir Meclis binası yapılması için yer bulmak üzere bürokratlar görevlendirilmiştir. Görevlendirilen bu bürokratlar yeni kampus için AŞTİ Bulvarı üzerinde Cepa, Kentpark ve Havelsan'ın arkasında yer alan ormanlık geniş alanların uygun olabileceğini söylemişler.

Açıkça görülmektedir ki buradaki asıl amaç, türlü oyunlarla, Ankara'nın cumhuriyet aksının değiştirilmesi ve cumhuriyetten rövanş alınması İsteğidir.

“CUMHURİYET AKSI HEDEF ALINMIŞTIR”

Başkanlığın öncelikle “mekân” ile getirilmek istendiği açıktır. Yapılmak istenen Ulus'taki 1. Meclis ve 2. Meclis'ten sonra bugünkü 3. Meclis'in de müze haline getirilip, Beştepe çevresine yeni meclis binası yapılmasıdır.

Bu girişimle cumhuriyet aksı hedef alınmıştır. Hemen hemen her gün bir cumhuriyet yapısı hedef alınmış ve her kurum bu anlayışın kendi gölgesi etrafında toplanmaya çalışılmaktadır.

Bilinmelidir ki Cumhuriyet ve devrimlerine gönülden bağlı milyonlar bu ülkede yaşamaktadır ve bu güzel insanlar bu güzel ülkede yaşamaktayken cumhuriyetimizin simge yapılarının yıkılmasına ve cumhuriyetimizin mekânla değiştirmek istenişine göz yumulmayacaktır.

Cumhuriyetin temel değerleri ile problemi olduğunu her fırsatta dile getiren zihniyet cumhuriyetten intikam almaya devam ediyor.

Cumhuriyeti reklam arası olarak görenler şimdi de Cumhuriyet'in ana aksını ve TBMM binasını hedef almaktadır.”