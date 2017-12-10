CHP’li Yedekci: Bizim düsturumuz belli; ‘Emek en yüce değerdir’

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası'nın 67 gündür ve Türk-İş'e bağlı TÜMTİS Sendikası'nın 147 gündür direnişte olan işçilerini ziyaret etti.

DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası’nın 67 gündür direnişte olan işçilerini ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada her zaman işçiden ve emekten yana duracağını vurgulayan CHP’li Yedekci şu sözleri söyledi:

“SENDİKA ÜYELİĞİ ANAYASADA TANIMLANAN BİR HAKTIR”

“İşçilerimiz direnişlerinin 67. günündeler. Anayasamızın 51. maddesine göre işçiler istedikleri sendikaya üye olabilirler ama işçilerimizin sendika üyeliklerine karşı başka gerekçeler bahane gösterilerek işçilerimizin işten çıkarılması sonucuna ulaştı.

“SÜRECİN TAKİPCİSİ OLACAĞIZ”

Biz bu durumu şiddetle kınıyoruz, hiçbir işçi bir sendikaya üye oldu diye işten atılamaz. 12 işçinin işine son verilmiş, bunun takipçisi olacağız. Dava ve işe alınmaları sürecinde işçi arkadaşlarımıza destek olacağız, arkadaşlarımızın yanındayız. İşçilerin emekleriyle hayata tutabilmeleri adına onların her zaman yanlarında olacağız, konuyu mecliste gündeme getireceğim. Her zaman işçiden ve emekten yana duracağız.

Türk-İş’e bağlı TÜMTİS Sendikası’nın 147 gündür direnişte olan işçilerini de ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, direniş çadırında yaptığı açıklamayla işçilerin haklarını kazanması için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. “İktidarın yapması gerekeni yapmasını ve bundan sonra işçileri işten çıkarmak üzere dolaylı yollar seçmemesini diliyoruz” diyen CHP’li Yedekci sözlerine şöyle devam etti:

İLGİLİ HABER CHP'li Yedekci: 'Aleviler bu ülkenin asli unsurudur'

BİZİM DÜSTURUMUZ BELLİ; ‘EMEK EN YÜCE DEĞERDİR’

“7 işçinin direnişi devam ediyor. Biz her zaman olduğu gibi emeğin, işçinin yer alacağız. Bizim düsturumuz belli; emek en yüce değerdir. Emeğin en yüce değer olduğunu, Türkiye’de yaşayan tüm insanların bildiğine inanıyoruz. İktidarın da bu gücün karşısında yapması gerekeni yapmasını ve bundan sonra işçileri işten çıkarmak üzere dolaylı yollar seçmemesini diliyoruz.

BURANIN ADI ‘DİRENİŞ CADDESİ’

Arkadaşlarımızın bugün 147. gününde olan direnişinin işlerine dönerek sonlandırılacağına inanıyoruz. İşçilerimizin gerek maaşlarının artması ve sosyal hakların daha fazla olması için mücadelemizi sürdüreceğiz. 50 metre arayla iki direniş çadırımız var, Türkiye’yi öyle bir hale getirdiler ki neredeyse her yerde işten çıkarmalar var. Buranın adı Direniş Caddesi. Bu direniş caddesinden işçilerimizin mücadelelerini kazanarak, işlerine geri dönerek ayrılacağına inanıyoruz” dedi.